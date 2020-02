Shabazz Napier envoyé aux Wizards par les Nuggets pour Jordan McRae

Les Denver Nuggets et les Washington Wizards ont trouvé un accord pour échanger Shabazz Napier et Jordan McRae avant la deadline des trades.

Un mouvement plutôt intéressant pour les Denver Nuggets. Récemment à arrivé dans le Colorado, le meneur de jeu Shabazz Napier prend la direction des Washington Wizards afin de récupérer Jordan McRae selon le journaliste d’ESPN Adrian Wojnarowski. Sur le papier, les Nuggets peuvent se frotter les mains. A Washington, McRae a été l’une des bonnes surprises de la première partie de saison. En sortie de banc, derrière Gary Harris et Will Barton, il peut clairement rendre de précieux services. Concernant, Napier, la concurrence sera tout de même forte à son poste à Washington. Pourquoi un tel mouvement alors pour la franchise de DC ? Sûrement car Jordan McRae allait réclamer l'été prochain un joli contrat et il valait mieux obtenir une contre-partie plutôt que de le perdre sans rien.