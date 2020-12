LeBron James a fait un résumé assez détaillé de ce que l'on trouverait dans "Space Jam, New Legacy", en juillet 2021 au cinéma.

LeBron James y tient. Le Space Jam dans lequel il sera à l'écran, 25 ans après le premier opus avec Michael Jordan, ne s'appelle pas "Space Jam 2", mais bien "Space Jam, New Legacy". Lors de son passage dans l'émission Road Trippin, le "King" a évoqué le film qui sortira en 2021 et s'est montré étonnamment précis et bavard quand au scénario.

On savait que le personnage de son fils, joué par un prospect de football américain, aurait un rôle central. On en sait bien plus désormais, mais si le résumé de LeBron James n'est pas toujours facile à suivre.

"Il y aura un match de basket et des gens qui ne viennent pas de ce monde. Mais c'est plus un film familial, sur la parentalité. C'est une histoire sur mon fils et moi. J'attends quelque chose de lui par rapport au basket parce que j'ai été éduqué de cette façon. Je lui dis que c'est comme ça qu'on fait les choses. Mais en fait, je ne l'écoute pas et je ne comprends pas ce pour quoi il est vraiment doué. En fait, j'essaye de regagner sa confiance tout au long du film après qu'il se soit braqué par rapport à moi. Evidemment, il y aura le grand Bugs Bunny, Lola Bunny, Taz, Titi..."

Space Jam, New Legacy, sortira en juillet 2021.

