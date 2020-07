Comment Stephen Curry a révolutionné le jeu et sa franchise selon Kerr

On est quand même béni des Dieux. De Kobe Bryant à LeBron James, en passant par Tim Duncan ou quelques autres, on a pu voir jouer certaines des plus grandes légendes de l’histoire de ce sport. Et Stephen Curry en fait partie, comme en témoigne son coach Steve Kerr.

Le meneur des Golden State Warriors n’est ni plus ni moins que le plus grand shooteur au monde, l’un des meilleurs de l’histoire dans cette catégorie. Et accessoirement l’un des tout meilleurs joueurs de la planète.

Pourtant, selon Steve Kerr, s’il a révolutionné le jeu, c’est aussi et surtout ce qu’il est en dehors des terrains qui fait de lui un « franchise changer » :

« C’était un gars autour duquel vous pouviez absolument tout construire », a expliqué le technicien sur 95.7 The Game. Pas juste à cause de son niveau ou de son style de jeu, mais juste à cause de l’être humain et cette force qu’il était dans le vestiaire, la communauté et l’organisation, à cause de ce qu’il représentait - toutes ces choses-là. »

Bien évidemment, la période très faste vécue par les Golden State Warriors n’aurait pas existé sans les qualités impressionnantes du bonhomme sur le terrain. Mais si la mayonnaise a si bien pris sur le parquet et si l’équipe a changé de statut, c’est en grande partie grâce à la personnalité de son leader, de ses leaders. C’est elle qui explique en partie cette ambiance dans les vestiaires, mais aussi la volonté de role players de qualité ou d’immenses stars comme Kevin Durant de rejoindre la team.

C’est aussi cette personnalité, et son adresse phénoménale, qui ont aidé Stephen Curry à ne pas changer que sa franchise, mais aussi le jeu. Et notamment l’appréhension que les gens ont du tir. Steve Kerr, le premier :

« Il a changé ma compréhension de ce qu’était un bon tir, et de ce qui ne l’était pas. Comme je le disais sur le fait de me sentir vieux, les premiers mois où j’ai caché Steph, la moitié des tirs qu’il prenait, je pouvais entendre les voix de mes vieux coaches résonner dans ma tête en disant ‘C’est un mauvais tir’. Il y a ce clip semi-fameux de Steph qui dribbled dans toute la défense des Clippers et qui prend ensuite un fadeaway à 8 mètres. Ils m’ont filmé sur le côté en train de me prendre la tête des deux mains… »

Changer les Golden State Warriors dans les coulisses, changer la manière dont le sport se pratique… Stephen Curry fait clairement partie de la catégorie des joueurs les plus révolutionnaires de l’histoire.