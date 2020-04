On savait que Stephen Curry avait pas mal d'humour et une certaine capacité d'autodérision. Il l'a prouvé une nouvelle fois hier soir en réagissant à la sortie d'une nouvelle vidéo de l'excellent Maxinicee qui en une minute caricature de façon assez réussie le jeu et les mimiques des deux stars des Golden State Warriors. Gestes de shoot, prises d'appuis, écrans multiples, célébrations, rôle de Draymond Green, tout y passe. Comme souvent avec eux, si la caricature est souvent facile, la réussir avec justesse reste un exercice plus compliqué qu'il n'y parait.

Stephen Curry a d'ailleurs apprécié "l'hommage" et en a profité pour lâcher une petite vanne les concernant à son pote Klay Thompson, soulignant que cette vidéo dure autant de temps que les deux hommes ont joué de minutes cette année. En effet, Klay Thompston n'a pas foulé les parquets cette saison et Steph a, quant à lui, joué 5 matches pour une poignée de minutes avant de quitter le groupe sur blessure.

That was about as many minutes as we played this year! @KlayThompson 😂 https://t.co/LqPjk1NFKX — Stephen Curry (@StephenCurry30) April 17, 2020

Une fois encore, on salue le recul et l'humour de la star des Warriors qui, s'il ne doit pas être dénué d'égo comme tout joueur NBA qui se respecte, est toujours capable de faire preuve d'humour et de recul. Et face à ce type d'imitation, ce n'est pas le cas de la majorité des All-Stars. Il y a deux jours par exemple, Maxisnicee avait réalisé une courte vidéo sur Reggie Miller mais l'ancienne star des Indiana Pacers n'avait pas réagi...