Stephen Jackson prend position pour le boycott de la saison NBA

Proche de George Floyd, un noir américain étouffé par un policier blanc à Minneapolis fin mai, Stephen Jackson lutte activement contre le racisme et les inégalités aux Etats-Unis. En cette période très tendue, l'ancien joueur NBA n'hésite pas à faire entendre sa voix. Et pour marquer les esprits, l'homme de 42 ans espère des actes forts. Comme le boycott de la reprise de la saison en NBA. Soumise par le meneur de jeu des Brooklyn Nets Kyrie Irving, cette idée a été soutenue par Jackson.

"J'aime la NBA, il s'agit de ma famille. Mais ce n'est pas le moment de jouer au basket. Jouer au basket va seulement faire une chose : prendre toute l'attention par rapport à notre combat. Tout le monde va commencer à s'inquiéter pour les Playoffs. Ensuite, les matches vont s'enchaîner à la télévision et plus personne ne va parler des injustices et des meurtres de la police.

Plus personne ne va se concentrer sur le travail à accomplir. Jouer au basket, ça va seulement faire de l'argent et donc prendre l'attention. Alors que ce combat est plus grand que nous tous. Plus grand que ce sport. Et je suis triste de devoir l'expliquer aux gens", a ainsi déploré Stephen Jackson dans une vidéo publiée sur le réseau social Instagram.

A l'inverse, certains joueurs, comme Austin Rivers, pensent que les joueurs, avec cet argent et l'attention des médias, peuvent avoir un impact encore plus important dans cette lutte. Deux positions compréhensibles qui risquent d'entraîner de longs débats jusqu'à la reprise.