Steve Kerr valide l’arrivée de Steve Nash à la tête des Nets

A la surprise générale, les Brooklyn Nets ont nommé Steve Nash au poste d'entraîneur jeudi. Sans aucune expérience dans un tel rôle, le Canadien va se retrouver à la tête d'un candidat pour le titre NBA. En effet, avec Kyrie Irving et Kevin Durant, les Nets seront l'une des équipes à suivre la saison prochaine. Et de son côté, le coach des Golden State Warriors Steve Kerr ne s'inquiète pas pour son l'ex-meneur de jeu. En effet, le patron des Dubs a eu l'opportunité de travailler avec Nash, qui a été un consultant des Californiens pendant plusieurs années. Et Kerr ne doute absolument pas des compétences du nouveau coach des Nets.

"Je ne le savais pas avant son appel de courtoise puisqu'il a techniquement travaillé pour nous. Mais il n'avait pas besoin de m'appeler pour demander une permission, il l'a fait par respect... incroyable arrivée. Oui, il va bien s'en sortir. Il connaît comment les choses fonctionnent. Il a été dans cette ligue depuis toujours, il connait aussi le jeu puis il comprend les gens. Et je pense qu'il est très sage, donc il va savoir s'entourer. Pour le reste, ce qu'il doit apprendre, je sais qu'il va le faire très vite. Il va réussir très vite à trouver son rythme puis il va avoir un bon staff pour l'aider tout au long de son apprentissage", a estimé Steve Kerr pour The Athletic.

Steve Nash, une trajectoire à la Kerr ou à la Fisher ?

Et Steve Kerr sait parfaitement de quoi il parle. Lui aussi, il a débarqué en tant que coach sans la moindre expérience. Et aux Warriors, il a plutôt réussi. Steve Nash va croiser les doigts pour connaître la même trajectoire aux Nets !