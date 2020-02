Tristan Thompson ne sera pas coupé par Cleveland

Comme Kevin Love, Tristan Thompson était en instance de départ chez les Cleveland Cavaliers. Et comme son acolyte, il est toujours dans l'Ohio après la trade deadline. Il avait pourtant quelques courtisans prestigieux comme les Houston Rockets et les Los Angeles Clippers. Mais les premiers ont finalement en enrôler Bruno Caboclo pendant que les Clipps ont fait venir leur cible prioritaire, Marcus Morris. Mais Tristan Thompson arrive en fin de contrat, ce qui signifie que Cleveland, s'il ne veut pas le conserver cet été, n'a rien à perdre financièrement en le coupant. L'intérieur a lui déjà fait savoir qu'il ne voulait pas prolonger à compter du 1er juillet. Sauf que les dirigeants n'ont aucunement l'intention de faire une fleur à leur joueur, signé grassement en 2016. Ils veulent même le persuader de boucler un sign-and-trade au cours de la free agency, histoire de récupérer quelque chose selon David Aldridge.

Avec l'arrivée surprise d'Andre Drummond, Tristan Thompson risque de se retrouver en bout de banc, lui qui réalise pourtant la meilleure saison de sa carrière. Si jamais le front office venait à réviser sa position, les Boston Celtics pourraient sauter sur l'occasion pour l'enrôler.

League source says there will be no buyout for Tristan Thompson in Cleveland, and that he will play out the season with the Cavs before hitting free agency this summer.

— David Aldridge (@davidaldridgedc) February 6, 2020