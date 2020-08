Victor Oladipo, ça sent de plus en plus le départ des Pacers…

Depuis des semaines et des semaines, Victor Oladipo fait l'objet de nombreuses rumeurs concernant son avenir. Agent libre en 2021, l'arrière dispose d'une relation de plus en plus tendue avec ses dirigeants aux Indiana Pacers. En effet, la franchise d'Indianapolis avait proposé à l'ancien joueur du Orlando Magic de prolonger pour 80 millions de dollars sur 4 ans. De son côté, l'homme de 28 ans n'a pas apprécié cette offre... Devenu All-Star, il s'attendait à un contrat max. Et son départ, à l'approche de sa Free Agency, semble de plus en plus probable. Le journaliste de The Athletic Sam Amick se montre même catégorique : Oladipo ne prolongera pas son bail aux Pacers.

Comment Victor Oladipo a ranimé les rumeurs d’un trade au Heat

Déterminé à mettre les voiles, le natif du Maryland a déjà fixé sa priorité : le contrat le plus gros possible au sein d'un concurrent pour le titre. Avec une très forte préférence pour le Miami Heat. Et si cette nouvelle se confirme, les Pacers vont devoir agir. Avant de le perdre sans la moindre contrepartie dans un an, la direction d'Indiana doit tenter de l'échanger. Avec sa situation contractuelle, Victor Oladipo ne disposera pas "d'une valeur exceptionnelle", mais il peut tout de même permettre de récupérer quelques atouts. Reste à savoir si de nombreuses franchises seront prêtes à passer à l'offensive pour ses services.