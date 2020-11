Victor Wembanyama impressionne pour ses débuts en Coupe d’Europe

Si Nanterre s'est incliné en Eurocup face à Ljubljana mercredi, l'essentiel n'était pas là pour les scouts NBA. Tous avaient les yeux tournés, comme depuis quelques mois, sur Victor Wembanyama, le prospect français de 16 ans. On avait laissé le jeune intérieur sur une superbe performance et une victoire rarissime avec le Centre Fédéral contre Le Havre. Pour ses premières minutes avec Nanterre (il possède une double licence) sur la scène européenne, Wembanyama n'a pas déçu.

Malgré la défaite, le nouveau protégé de ComSports a profité des absences pour jouer 17 minutes et montrer de quoi il était capable. Sur cet échantillon, Victor Wembanyama a eu le temps de marquer 5 points (à 2/3, avec un tir à 3 points pour débloquer son compteur), 6 rebonds, 2 passes décisives et 4 (!) contres, pour une évaluation de 12.

Le premier de ses 4 contres :

Son premier panier, à 3 points s'il vous plaît.

Wembanyama for 3 !!! Le phénomène de Nanterre inscrit ses premiers points en pro #7DAYSEuroCup pic.twitter.com/5tDgfymHou — Cyril Camacho (@cyril_cmch) November 4, 2020

Rappelons que Victor Wembanyama n'a que 16 ans et mesure 2,21 m. La NBA est évidemment sur le coup et attend de voir si les comparaisons avec Kristaps Porzingis (sur lequel il est en avance techniquement au même âge) sont fondées. Beaucoup imaginent déjà le Francilien comme possible numéro 1 de Draft dans quelques années vu la modernité de son profil.

