Quel hold-up des Wizards ! Fin de match dingue contre les Nets !

Damian Lillard avant-hier. Bradley Beal et Russell Westbrook cette nuit. Pour la deuxième fois en deux soirs, une équipe menée de cinq points à dix secondes du buzzer a fini par l’emporter presque par miracle. NBA, where amazing happens. Les Washington Wizards ont battu les Brooklyn Nets de manière héroïque grâce à des paniers à trois-points de leurs deux superstars.

Les New-yorkais étaient pourtant à l’abri avec cinq longueurs d’avance suite à deux lancers-francs de Kyrie Irving. Mais Beal n’a pas réfléchi sur la possession suivante. Il est allé tout droit. Il s’est arrêté derrière l’arc à trois-points et il a balancé. En moins de cinq secondes. Bingo.

La vraie erreur des Nets, elle se fait sur la remise en jeu. Joe Harris a mal négocié sa passe, interceptée par Garrison Mathews. Ce dernier a immédiatement servi Westbrook dans la foulée. Pour un autre tir lointain. Et boom. Un point d’avance pour les Wizards. Timothé Luwawu-Cabarrot a manqué le layup pour la gagne et la franchise de D.C. réalise le hold-up parfait.

« Nous avions le match en main », avouait Irving, dépité. « Je n’arrivais pas à défendre aujourd’hui. Je n’arrêtais pas de me faire dépasser et c’était très frustrant. »

Effectivement, les Nets ont encore une fois souffert de ce côté du parquet. Les Wizards, derniers à l’Est avant la partie, ont converti 52% de leurs tentatives. Russell Westbrook a marqué 41 points et Bradley Beal en a ajouté 37. Pour 149 points inscrits par Washington. Pour le coach Steve Nash, elle est là, la faille de la rencontre. Bien plus que la balle perdue par sur l’ultime remise en jeu.

« Quand vous prenez 149 points, ça correspond à 50 erreurs en défense. On peut parler du layup raté ou de la balle perdue qui mène au trois-points mais nous n’aurions jamais dû nous retrouver dans cette position. Nous avions une avance confortable tôt dans la partie. »

C’est une très belle victoire pour les Wizards, une équipe vraiment pas épargnée depuis le début de la saison, entre les blessures et les cas de COVID-19. Peut-être que ce succès au finish incroyable va créer le déclic pour les joueurs de Scott Brooks.

