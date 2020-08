À 19 ans, on ne connait pas encore totalement son corps. On en est même loin. Il y a la jeunesse, l'insouciance, voir l'inconscience. C'est pour cela que les franchises NBA surveillent en permanence leur jeunes talents. Pour les protéger. Les surprotéger parfois. C'est un peu le cas pour Zion Williamson avec les Pelicans. La franchise ne lâche pas d'une semelle leur pépite au physique démentiel. Opéré du ménisque en octobre, Zion doit faire depuis son retour avec de nombreuses restrictions. Minutes limitées, pas de back-to-back, pas de fin de quart-temps, très peu de money time. De quoi frustrer un gamin qui ne demande qu'à jouer librement.

En 22 matches, l'ancien Dukie a néanmoins montré tout son talent. 22 points, 6 rebonds, 2 passes à 59%. Pas mal pour un joueur qui s'estimait, avant l'interruption, à 80-85%. Sauf que les médias lui ont récemment demandé comment il se sentait physiquement.

"Je me concentrais sur le perfectionnement de mon jeu et mon corps pour retrouver ma force. Quand les gens m'ont demande comment je me sentais, j'ai dit 80-85%. Mais pour avoir travaillé ces derniers mois, j'étais loin du compte. J'étais probablement à un truc comme 60%"