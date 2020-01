Zion Williamson se rapproche de ses grands débuts avec les Pels

Il ne se passe pas deux jours sans avoir des nouvelles de Zion Williamson. Les médias américains scrutent les moindres faits et gestes de sa rééducation. On a eu droit à ses premiers tirs, ses premières courses, ses premiers dunks.

Zion Williamson DRAINS 7-9 three-pointers ahead of Pelicans-Nuggets. And immediately says, “I usually make more out here but I’m camera shy.”pic.twitter.com/m6dohMUSfm — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) December 26, 2019

Écarté depuis pratiquement deux mois et demi en raison d'un opération du ménisque, l'ancien prodige de Duke se sent de mieux en mieux. La prudence est toujours de mise à NOLA, et on a même pensé devoir changer la démarche original de Zanos pour lui éviter d'autres déconvenues physiques. Néanmoins, Zion va passer une étape très importante ce mercredi puisqu'il va reprendre l'entraînement collectif.

“I’m told both sides are hopeful of a January season debut for (Zion) Williamson.” As the calendar shifts to 2020, NBA Insider @ShamsCharania shares the latest on the Pelicans No. 1 pick. pic.twitter.com/uEMBtBocIw — Stadium (@Stadium) December 31, 2019

Comme le précise Shams Sharania, Zion Williamson se rapproche donc de ses grands débuts en saison régulière. Ils devraient intervenir courant janvier, sans qu'aucune date ne soit, pour le moment, dévoilée. Avec la belle forme actuelle des Pels, nul doute que l'apport du rookie ne pourra être qu'un plus dans cette lutte à la 8e place.