Al Horford chez un finaliste de conf’ ?

A 38 ans, Al Horford a probablement joué son dernier match avec les Boston Celtics il y a quelques jours. Mais probablement pas son dernier match NBA.

Entre la blessure de Jayson Tatum et la situation financière de Boston, le roster des C’s a besoin de changer. Dans ce contexte, on ne devrait pas revoir dans l’équipe le vétéran, qui est free agent, comme le rappelle Tim Bontemps, dans le podcast Hoop Collective :

« Al Horford est un free agent. Je ne pense pas qu’à ce stade ça fasse beaucoup de sens pour lui de revenir à Boston. »

Une piste pour lui pourrait être les New York Knicks, selon le journaliste. Une théorie qui se baserait sur sa longue amitié avec Karl-Anthony Towns :

« Horford est un ami de longue date et a longtemps joué avec lui dans l’équipe de la République dominicaine. »

Il en faudra un peu plus que la volonté de deux amis de jouer ensemble pour permettre à Al Horford de signer aux New York Knicks. Mais il pourrait apporter une expérience et quelques minutes intéressantes à une franchise qui s’est encore fait sortir en finales de Conf’.

Pour rappel, Al Horford gagnait 9,5 millions de dollars la saison dernière. Il tournait encore à 9 pts, 6,2 rbds et 2,1 pds, en 60 matches de saison régulière.