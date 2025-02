Des snobés pour le All-Star Game ? Quels snobés ? Il n’y a pas de snobés !

Chaque année, c’est la même histoire. On connaît la chanson : les coaches choisissent leurs remplaçants pour le All-Star Game et ça fait parler. Parce qu’il y a forcément plus que 24 très bons joueurs de basket dans cette ligue et certains d’entre eux sont forcément laissés de côté. Ça peut paraître un peu injuste parfois et ça donne toujours lieu à des débats sur quels sont ceux qui ont été snobés. Parfois, ce sont carrément les joueurs eux-mêmes qui se plaignent. La liste dévoilée hier soir par la NBA a encore suscité quelques réactions, surtout du côté des fans.

All-Star Game : Les remplaçants révélés, avec Victor Wembanyama

Parmi les principaux oubliés, on peut citer Trae Young, LaMelo Ball, Devin Booker, Domantas Sabonis, Devin Booker ou encore Tyrese Maxey, Zach LaVine, Kyrie Irving, Tyrese Haliburton, etc. Bref, n’importe quel mec autour des 20 points par match.

Mais déjà, quand on estime qu’un joueur a été snobé, il y a un règle : il faut trouver et nommer précisément celui qui ne méritait pas d’être pris parmi les 12. Sinon c’est trop facile. Bien sûr que Ball fait une belle saison… mais pour prendre la place de qui ?

A l’Est, il semblait impossible de sortir Damian Lillard – 25/5/7 de moyenne avec des bons pourcentages et une équipe classée quatrième ! – ou Darius Garland. Reste donc Cade Cunningham et Tyler Herro parmi les arrières/meneurs. Le premier est en train de faire remonter les Pistons et le second est le nouveau visage du Heat. Herro ne fait peut-être pas beaucoup parler mais il fait une meilleure saison que Young ou Haliburton. C’est aussi un joueur plus consistant que LaVine ou Ball dans le sens où, en tout cas c’est mon avis, c’est un peu plus un « winning player ». Il a énormément progressé dans plusieurs secteurs du jeu. Au passage, il tourne à 24 points, 47% aux tirs, 40% à trois-points avec plus de 5 rebonds et 5 passes.

A l’Ouest, impossible de sortir Jalen Williams. Il est la deuxième star d’une équipe du Thunder lancée sur les bases d’une saison à 65 victoires ! Oklahoma City se devait d’avoir deux All-Star et Williams a passé un cap et a contribué à tenir la baraque en l’absence de Chet Holmgren. Je le prend lui plutôt que Booker ou Irving sans hésitation cette saison.

Un gros débat concerne l’absence de Domantas Sabonis. Sacramento est dixième à l’Ouest alors que Houston est deuxième avec un excellent bilan. Il fallait mettre un joueur des Rockets ! C’était impossible de ne pas prendre Alperen Sengun ! Sabonis fait des stats, oui, mais pas toujours en ayant un fort impact. C’est aussi un peu injuste pour le Lituanien qui aurait sans doute été pris si les Kings étaient vraiment mieux classés. Bref, pour moi, il n’y a pas vraiment de snobés. Et il y en a finalement très rarement.