Les Minnesota Timberwolves ont prouvé que le parcours de la saison dernière n’était pas un accident. Mais Anthony Edwards n’a rien à faire de cet accomplissement. Il est en mission.

« Le challenge qu’on a proposé à nos gars était très simple », a expliqué Chris Finch après la victoire au Game 5 contre les Golden State Warriors. « Il s’agissait d’une question : ‘Etes-vous une équipe de Finales de Conférence, ou êtes-vous une équipe qui a réussi à aller une fois en finales de Conférence Ouest ?’ Et il y a seulement une façon de le prouver (qu’ils sont une équipe de ce calibre) : y retourner à nouveau. Et c’était notre mission cette année. »

Mission accomplie donc. De quoi être heureux pour la plupart des Wolves ? On pourrait le penser. Après tous les changements réalisés l’été derniers, il y avait forcément des doutes. Qu’allaient-ils donner maintenant que Karl-Anthony Towns était parti ? Et qu’il était notamment remplacé par une Julius Randle dont la carrière a toujours été accompagnée d’un paquets de questions.

Malgré ce contexte, ils ont réussi à revenir dans ces finales de Conférence Ouest. Une vraie preuve des immenses progrès réalisées par la franchise dans son ensemble ces dernières années. Bref, il y a de quoi être heureux et satisfait.

Ce n’est en tout cas pas le cas pour Anthony Edwards. Alors qu’un journaliste interrogeait Rudy Gobert sur le sujet, ANT n’a pas laissé le Français répondre :

« Il n’y a aucune satisfaction. Nous sommes juste arrivés là. Nous n’avons encore rien accompli. Donc non, il (Rudy Gobert) n’est pas satisfait. »

Ant Man: "There is no satisfaction. We just got here. We haven't done anything yet" pic.twitter.com/AuMj30D0UT

