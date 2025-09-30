Victor Wembanyama n'est pas le seul à avoir grandi cet été. À Dallas, Dereck Lively II a également pris de la hauteur. Selon le journaliste Marc Stein, « le pivot des Mavericks, Dereck Lively II, a déclaré avoir grandi cet été et pense mesurer désormais “7-2 ou 7-3” ».

Mavericks center Dereck Lively II says he has grown over this summer and believes he is now “7-2 or 7-3.” — Marc Stein (@TheSteinLine) September 29, 2025

La saison passé, il était listé à 2,16 m. Sa taille actuelle se situerait donc aujourd'hui entre 2,18 m et 2,21 m.

La nouvelle tombe alors que Lively cherche à rebondir après une saison 2024-25 écourtée par une fracture de fatigue à la cheville droite, suivie d’une opération en juillet pour retirer des éperons osseux. Malgré ce contexte, le jeune intérieur a été autorisé à participer à l’intégralité du camp d’entraînement.

La saison passée, il avait affiché des moyennes prometteuses : 8,7 points, 7,5 rebonds, 2,4 passes et 1,6 contre en 36 matchs, avec une remarquable efficacité (70,2 % de réussite).

Avec cette nouvelle taille, son association avec Anthony Davis intrigue d'autant plus. Et les Dallas Mavericks peuvent être, quelques mois après le trade de Luka Doncic, particulièrement excités à l'approche de cette nouvelle saison. L’ajout du n°1 de la Draft 2025, Cooper Flagg, et la présence de Klay Thompson offrent à la franchise un mélange d’expérience et de jeunesse, en attendant le retour de Kyrie Irving, blessé au genou et absent au moins jusqu’en janvier.

Cette combinaison pourrait bien offrir aux Mavericks une dimension physique inédite, et faire de Lively un facteur majeur dans les ambitions de retour en playoffs.