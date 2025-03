Darius Garland démonte de vieilles rumeurs 🤐

Vainqueurs des Boston Celtics (123-116) la nuit dernière, les Cleveland Cavaliers ont confirmé : il s'agit de la meilleure équipe de la Conférence Est et de la NBA. Par rapport à l'an dernier, Darius Garland et ses partenaires ont pris une nouvelle dimension sous les ordres du coach Kenny Atkinson.

Et pourtant, il faut se souvenir que tout n'était pas rose dans l'Ohio. Il y avait même certaines rumeurs concernant un trade de Garland. Un bruit de couloir a beaucoup fait parler : le talent de 25 ans aurait même brandi la menace d'un départ dans l'hypothèse d'une prolongation de Donovan Mitchell.

Mitchell a bien prolongé et Garland n'a pas bougé. Auprès d'ESPN, le meneur a pris la parole pour démonter cette histoire.

"Une demande de trade ? Cela m'a traversé l'esprit. Mais vraiment juste sur 5 secondes. Mais j'aime vraiment ce groupe. C'est une vraie fraternité. Nous sommes ensemble depuis trois ou quatre ans et je veux vraiment gagner ici.

Je n'étais pas trop concentré sur toutes les rumeurs et sur les choses que les gens disaient à mon sujet. L'année dernière a été une année difficile pour moi, alors je me suis éloigné. Je suis allé à Los Angeles, presque tout seul, et je me suis vraiment concentré sur mon jeu.

Cela m'a vraiment aidé mentalement et physiquement à avoir l'esprit clair, à ne pas m'inquiéter de ce que disent les autres sur Twitter", a-t-il partagé.

Les Cavs ont eu besoin de temps. Mais ils ont trouvé la bonne formule, sous Atkinson, pour faire fonctionner le duo Darius Garland - Donovan Mitchell. Et cette équipe a le potentiel pour rivaliser pendant plusieurs années au sommet de la Ligue.