Les résultats de la nuit en NBA, celle du duo LeBron-Doncic

Nuggets @ Pistons : 134-119

Thunder @ Hawks : 135-119

Cavaliers @ Celtics : 123-116

Trail Blazers @ Nets : 121-102

Pacers @ Heat : 120-125

Raptors @ Bulls : 115-125 (après OT)

Knicks @ Grizzlies : 114-113

Pelicans @ Suns : 108-125

Timberwolves @ Jazz : 116-117

Clippers @ Lakers : 102-106

- Une 5ème victoire consécutive pour les Los Angeles Lakers, qui ont dominé les Clippers (106-102). Encore une fois, les Angelenos ont été portés par le duo LeBron James (28 points, 13 rebonds) - Luka Doncic (31 points).

Déjà privés de Rui Hachimura, les Lakers ont pourtant perdu Austin Reaves, touché au mollet, dès le premier quart-temps. En face, Ivica Zubac (27 points, 16 rebonds) s'est régalé à l'intérieur. Sans Norman Powell, James Harden (18 points à 5/22) a beaucoup arrosé, alors que Kawhi Leonard (21 points) a livré une performance correcte.

Toujours maladroit (9/22), Doncic, pour ses 26 ans, a été déterminant dans le money-time. Avec 10 points dans le 4ème quart-temps, le Slovène a repoussé le come-back des Clippers. Et LeBron, même en back-to-back, a encore laissé une impression folle au niveau de l'énergie.

Petit à petit, les Lakers, 4èmes, se rapprochent de la 2ème place. A l'inverse, les Clippers, 6èmes, se retrouvent sous la menace de nombreux poursuivants...

- Le choc entre les deux meilleures équipes de l'Est a tourné à l'avantage des Cleveland Cavaliers ! La franchise de l'Ohio l'a emporté sur le parquet des Boston Celtics (123-116). Comme souvent, cette affiche a été un peu galvaudée avec les absences de Jrue Holiday et Kristaps Porzingis...

Mais sous l'impulsion d'un Jayson Tatum (46 points, 16 rebonds, 9 passes décisives) extraordinaire en première période, les Celtics pensaient filer vers la victoire. Pour l'épauler, Jaylen Brown (37 points) et Derrick White (16 points) ont également répondu présents.

Cependant, en face, les Cavs ne lâchent jamais rien. Après la pause, Cleveland s'est révolté dans le sillage d'un superbe Donovan Mitchell (41 points). Avec les impacts de Darius Garland (20 points), d'Evan Mobley (17 points, 12 rebonds) et aussi de De'Andre Hunter (12 points) en sortie de banc, les Cavaliers ont renversé la partie !

Un bel avant-goût d'un duel épique en Playoffs ?

- Fin de la très belle série pour les Detroit Pistons. Après 8 victoires consécutives, la franchise de Motor City a lourdement chuté face aux Denver Nuggets (119-134). Avec un Nikola Jokic en triple-double (23 points, 17 rebonds, 15 passes décisives), la formation du Colorado a rapidement pris le contrôle des débats.

Puis aux côtés du Serbe, Jamal Murray (31 points), Michael Porter Jr (28 points) et même Christian Braun (23 points) ont été inspirés. La mission était donc trop difficile pour des Pistons d'un petit Cade Cunningham (11 points à 3/12 aux tirs).

Rapidement, Detroit a "accepté" ce revers en ouvrant son banc. Finalement, l'écart au score entre les deux équipes a été limité par les performances de Malik Beasley (16 points) et de Simone Fontecchio (12 points) en sortie de banc.

- Les New York Knicks l'ont emporté sur le fil face aux Memphis Grizzlies (114-113). Dans une rencontre accrochée, les deux formations se sont rendues coups pour coups. Même si les deux hommes ont eu de la maladresse, Jalen Brunson (23 points à 10/23) et Ja Morant (25 points à 9/22) se sont répondus.

Cependant, dans le money-time, le meneur des Knicks a été plus juste. Après un panier primé et une réponse de Morant, Brunson a eu la lucidité de décaler OG Anunoby (19 points), auteur d'un tir à trois points décisif pour l'emporter.

Dans la foulée, Morant a loupé le lay-up de la victoire et la claquette de Santi Aldama n'a pas été suffisante. Trop maladroits à longue distance (4/31), les Grizzlies risquent de nourrir de gros regrets... A noter le grand retour de Mitchell Robinson (6 points, 5 rebonds en 12 minutes) pour New York.

OG ANUNOBY WINS IT IN THE FINALS SECONDS FOR THE KNICKS 🚨

NEW YORK MOVES TO 39-20 ON THE SEASON!! pic.twitter.com/nNZQL8zqiO

— NBA (@NBA) March 1, 2025