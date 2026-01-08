Chaque saison, c'est la même histoire. Le trophée de Most Improved Player nous file des maux de tête alors que l'on a même de vote dans l'histoire. Faut-il récompenser le plus grand écart statistique pour un joueur d'une saison à l'autre ? Filer le trophée à un type totalement inconnu ou presque devenu membre important d'une rotation ? Saluer un bon joueur devenu All-Star ? Un All-Star devenu superstar ? Une superstar devenue MVP ?

Bref, tout ça est bien compliqué.

Et c'est pour ça que je propose officiellement et solennellement... [ROULEMENT DE TAMBOUR] un nouveau trophée NBA de fin de saison à compter de 2026-2027. Adam Silver et les décideurs n'en auront absolument rien à secouer, mais pourquoi ne pas l'instaurer ici, même s'il n'intéresse que trois pelés et deux tondus (cette expression m'a toujours fasciné).

Je propose, donc, la création du trophée de... révélation de la saison. Pas de meilleure progression d'une saison à l'autre. Pas de changement de statut de la part d'un joueur déjà chevronné en NBA. Mais bien la volonté de dire à un type : "A part la nerdosphère des suiveurs de NCAA et des matches et équipes les plus obscurs de la ligue, on ne te connaissait pas et tu es entré dans la lumière. Ton nom parle désormais aux gens et ils ne l'oublieront sans doute pas avant quelques années. Bravo, tu es la révélation de l'année, voici ton trophée".

Débat : Faut-il retirer la règle des 65 matches pour les trophées NBA ?

Cela exclurait bien entendu les rookies et les sophomores, mais pourquoi ne pas rendre tout le monde éligible à partir de la 3e année depuis sa Draft ou son arrivée dans la ligue ? Cette saison, s'il fallait faire une shortlist de candidats potentiels, elle pourrait inclure :

- Ryan Rollins (Milwaukee Bucks), drafté en 2022, déjà un peu sorti de l'ombre la saison dernière mais sans casser la baraque non plus, aujourd'hui meneur titulaire des Bucks.

- Moussa Diabaté (Charlotte Hornets), drafté en 2022, connu du public français mais quasiment pas des Américains, meilleur rebondeur offensif à la moyenne par match de toute la NBA

- Jay Huff (Indiana Pacers), une équipe par an depuis sa Draft en 2021, une vague ressemblance avec Bastien de Trashtalk, mais aussi la deuxième meilleure moyenne de contres par match en NBA cette saison à 28 ans.

- Peyton Watson (Denver Nuggets), drafté en 2022, capable de sortir des matches à 20 ou 30 pions pour aider Jamal Murray à maintenir l'équipe à flot en l'absence de Jokic, Gordon et Braun.

- Jake LaRavia (Los Angeles Lakers), drafté en 2022, 36 minutes par match depuis la blessure d'Austin Reaves, quelques séquences de chaleur sur cette première partie de saison et cible d'un "Mais c'est qui ce mec ?" de la part d'Anthony Edwards.

- Collin Gillespie (Phoenix Suns), arrivé en 2022, champion NBA avec Denver sans avoir joué la moindre minute à cause d'une blessure, tombé un peu dans l'oubli ensuite, jusqu'à cette saison où il tourne à plus de 13 points et 5 passes, avec un vrai rôle dans la belle et surprenante saison des Suns.

N'hésitez pas à donner vos candidats, j'en ai à coup sûr oublié quelques uns qui pourraient avoir leur mot à dire !