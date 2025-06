Evan Fournier champion et ennemi public des fans du Pana

"Je félicite tous les joueurs de l'Olympiakos, sauf un". Ergin Ataman, le coach du Panathinaikos, en veut à Evan Fournier, devenu champion de Grèce avec le club du Pirée au terme d'une finale bouillante et jouée dans une atmosphère délétère ce weekend.

Expulsé du game 3 pour un geste obscène, le Français a été un élément essentiel du sacre des siens avec 13 points, 6 rebonds, 4 passes et le meilleur +/- du match (+20) dans le game 4 qui a permis à l'Olympiakos d'être sacré.

Désormais adulé par la fanbase des Erythrólefkoi (les Rouge et Blanc en grec), Fournier est a contrario devenu une sorte d'ennemi public chez les fans du Pana. L'ancien joueur du Magic et des Knicks, entre autres, n'est pas perturbé plus que ça par cette animosité, lui qui a décroché le premier titre de champion national de sa carrière à 32 ans.

Clairement, en termes d'épanouissement et de plaisir, Evan Fournier a fait le bon choix lorsqu'il a accepté l'offre de l'Olympiakos après avoir décliné des propositions pour rester en NBA. Espérons que cette belle forme se poursuive avec les Bleus à partir du 27 août lors de l'Eurobasket 2025.

👏❤️ Evan Fournier soaks up all the love from Olympiacos fans after winning the league title in his first season in Greece pic.twitter.com/0WGrOmMMXF

