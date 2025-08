La France en finale de l’Eurobasket U18 !

Après sa facile victoire en demi contre la surprenante Lettonie (92-63), la France retrouvera son meilleur ennemi, l'Espagne, en finale.

Très plaisante à voir jouer pour une sélection de jeunes, les Bleus tenteront d'offrir le titre à la France pour la première fois depuis 2016 et la génération 98 portée par Frank Ntilikina (qui avait été élu MVP du tournoi) et dont faisait partie Jules Rambaut qui fut vice-champion olympique de 3x3 aux jeux de Paris 2024.

L'équipe menée par Élise Prod'Homme avec en tête de liste Maxence Lemoine, intenable (31 pts) en demi, Cameron Houindo et Meïssa Faye (deux éléments à qui on prête un possible futur en NBA), jouera ce dimanche à 21h00.

Le match est diffusé gratuitement sur YouTube sur la chaîne de la FIBA.