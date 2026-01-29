Gros transfert à la trade deadline, nouvelle tendance ou buzz de journaliste?

Bonjour,

Je préfère avertir d'entrée, c'est ma première session et je ne suis pas sûr d'en maîtriser tout à fait les codes...

Après avoir écouté l'épisode 217 du podcast sur les rumeurs de la trade deadline et lu l'article d'Antoine sur les 10 joueurs qui allaient réellement se faire trade d'ici au 5 février, je garde le même sentiment d'être en désaccord avec l'idée centrale. En effet, dans ses deux analyses, Antoine souligne que la trade deadline est souvent montée en épingle par les journalistes mais qu'au final, peu de joueurs significatifs sont échangés. Il évoque principalement un motif à cela : pourquoi tenter un trade quelques mois avant l'été et la free agency, périodes qui offrent aux équipes une plus grande flexibilité ?

Or, selon moi cette idée n'est plus entièrement valable en 2026. Je m'explique.

Bien qu'il ne reste que 2 mois de saison (4 si playoff), ceux-ci sont déterminants dans la quête du titre. Et cela peut changer l'histoire d'une franchise! Dans un passé récent Toronto, mais aussi Dallas et Boston, ont été en finale en faisant "uniquement" 2-3 bons mois à partir de janvier. Trader pour un joueur à la deadline comporte sûrement un risque... mais on peut inverser le raisonnement et se dire qu'on trade pour un joueur en forme pour toute une campagne de playoff, sans les tracas de la longue régulière. L'idée que seules des équipes bâties sur le long terme et totalement planifiées en amont gagne est certainement sexy (et renforcée par l'exemple OKC et Denver), mais pas une vérité absolue.

Les dernières années ont vu quelques très gros trades se dérouler hors de la période estivale, au-delà de l'exemple Doncic. J'ai regardé brièvement sur les dernières années, juste sur des joueurs qui ont été a un moment donné des all-stars (ou pas loin) ou en tout cas des joueurs importants de runs de playoff, et on a par exemple:

2025 – Ingram, Butler, Wiggins, Doncic, Davis

2024 – PJ Washington, Hayward, Siakam, Barrett, Anunoby, Harden, Gafford

2023 – Durant, Mikal Bridges, Hart, Gordon, Westbrook, Russel, Irving, Poetl

2022 – Harden, Simmons, Porzingis, White, Ibaka, Sabonis, Haliburton

Finalement, et comme le souligne Shai dans le même podcast, le fait que beaucoup de franchises soient bloquées financièrement en hiver peut être un avantage pour d'autres équipes. Sachant que la concurrence pour attirer un tel joueur à l'été sera grande, peut-être que proposer un trade tôt est une bonne option (cf. Indiana avec Haliburton, Dallas avec Kyrie).

Bref, tout cela me laisse penser que "l'adage" d'Antoine comme quoi il n'y a que rarement des grands trades en hiver est un peu démodé. J'ai l'impression qu'aujourd'hui les franchises NBA se disent que, si dans quelques mois elle vont chercher un titre, pourquoi pas bouger, quitte à re-bouger cet été?

Et vous, qu'en pensez vous? Est-ce qu'on assiste à une réelle tendance des franchises qui, en fonction de la trajectoire de leur saison en cours n'hésitent pas à reconstruire dès l'hiver ou à l'inverse de tenter des gros coup? Ou est-ce que les gros joueurs seront toujours principalement échangés en été, quand tout le monde se retrouve sur les plages de Floride?