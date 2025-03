Jayson Tatum, les Celtics ont eu une belle frayeur 😤

Les Boston Celtics sont très forts. Ils sont, depuis le début de la saison, mes favoris pour remporter le titre NBA. Mais avec ou sans Jayson Tatum, malgré la force de ce collectif, ce n'est tout de même pas la même chose.

Et à ce stade de la saison, la moindre blessure peut avoir un impact important à l'approche des Playoffs. Lors de la victoire face aux Sacramento Kings (113-95), l'ailier a été touché au niveau de la cheville. Sur un tir, il s'est tordu le pied en retombant sur celui de Domantas Sabonis.

Face à la douleur de Tatum au sol, il y a bien évidemment eu de l'inquiétude chez les Celtics. Mais les premières nouvelles sont rassurantes. Auprès d'ESPN, il a expliqué que sa cheville était simplement "douloureuse".

"Je lui ai littéralement demandé comment il allait et il m'a répondu 'Ok'. Il fera tout ce qu'il faut pour s'assurer d'aller mieux", a commenté son coach Joe Mazzulla.

Plus de peur que de mal donc avec Jayson Tatum. En maîtrise sur cette saison régulière, Boston peut se permettre de le mettre au frigo sur les matches à venir pour lui permettre de récupérer à 100%.

Mais il s'agit tout de même d'un rappel : une blessure peut toujours faire basculer le destin d'une saison.

Jayson Tatum was helped to the locker room after landing on Domantas Sabonis’ foot.

Sabonis also received a flagrant 1.

Hope JT is okay 🙏 pic.twitter.com/y1n2HlyiwT

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 25, 2025