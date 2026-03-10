On aime tous se demander ce que donnerait quoi Michael Jordan dans la NBA d'aujourd'hui. Alors quand un coéquiper de Jojo donne son opinion, on écoute. Et j'ai fait une petite analyse avec les stats pour bien se rendre compte de la justesse ou non des propos.

Les propos :

Je vous remet la déclaration de Kukoc en anglais. Désolé mais ne parlant pas serbe, je vais me contenter de la version anglaise. Traduction rapide : « Jordan tournerait à 45 points par match facile dans la NBA d’aujourd’hui avec 20 à 25 lancers par match. Et c’est pas mon opinion, tous ceux qu’il l’ont connu sont d’accord. »

« Michael Jordan would shoot 20–25 free throws per game today because under today’s rules, anytime a defender touches the offensive player, it’s a foul. And no one, back then or now, could stop him. I think he would easily average around 45 points in today’s NBA. But this isn’t just my opinion; anyone who played with him and trained daily with him would tell you the same » - Basketball network interview issue de sportklub

J’aime bien Kukoc, mais je ne savais pas qu’il était devenu marseillais, ça arrive à des gens très bien (Shai et Pierre Armand). La déclaration se veut sérieuse et ce n’est pas qu’elle est exagérée, elle est ridicule.

20 -25 Lancers ?

On voit un problème tout de suite dans cet déclaration, on se plaint de l’absence de défense dans la NBA actuelle, il est donc probable que le nombre de lancers francs soit donc plus bas, pas plus élevé que dans la NBA des années 80-90. Moins de chance de faire faute si la défense est moins serrée et que certains défendent comme des toréros ou des portes de saloon.

On va regarder ça en détail, les Bulls de 1987 ont bénéficié de 27 lancers par match, à titre de comparaison le Thunder comme les Knicks tournaient à 20, les Nuggets et les Griz 23. Bref Jordan, avec 25, aurait plus de lancer à lui tout seul que n’importe quelle équipe de la ligue !!! Et certains se plaignent de SGA.

C’est peut être Jordan qui faisait que les Bulls avait autant de lancer. Non les Bulls sont antépénultième au classement (3eme en partant de la fin). Il y avait plus de fautes dans la fin des années 80 parce qu’on jouait plus dur. Jordan n’aurait pas plus de lancer aujourd’hui que dans les années 80-90 où certaines équipes avaient 30-35 lancers par match alors qu’aucune aujourd’hui n’atteint les 25. En regardant le nombre de lancer par tentative de tir, on se rend compte de la différence : 0.262 en 1987 contre 0.189 l'année dernière.

Je n’ai pas pris la saison 86-87 de Jordan au hasard c’est la saison où il a le plus de lancer à la fois au global, par 36 min et par 100 possessions. C'est d'ailleurs la seule saison où il est premier de la ligue en nombre de lancers par match avec 14.8. Je rappelle que Giannis est à 10 et Shai à 8.8.

45 points ?

Donc il apparaît impossible que Jordan marque 20-25 lancers par matches. Mais quid des 45 points ?

Alors là c’est plus difficile d’être catégorique. Toutefois on peut comparer ses stats avec celle de joueurs actuels et faire une extrapolation. On constate que son True Shooting percentage (61% en 1986-89) est inférieur à celui de SGA (66%), équivalent à celui d’Edwards (62%), à celui de Luka (61%), supérieur à celui de Cade 56 % et de Maxey 58 %. Il est possible que les défenses plus lâches lui permettraient d’atteindre les 66 %de SGA. Jordan était derrière Stockton et Magic et un peu devant Reggie Miller 1989 dans cette stat. Il n’est donc pas très au dessus de la concurrence de l’époque, donc le mettre au niveau de SGA me paraît logique.

On va prendre l’année de son meilleur nombre de point par 36 min en 1987, là son true shooting est à 56 %. En passant à 66 %, on retrouve 38,9 points pour 36 min. Il va jouer un peu plus et on est à 41 points par match avec 38 min de temps de jeu. Je rappelle qu'on est en 2026 et 40 min par match est impossible, aucun coach même thib's ne fait ça même Josh Hart est 37.6. Et je pense même que Jordan aurait à peine 36 min car il jouerait rarement le 4eme quart.

Donc 41 points dans les Bulls de 87 qui sans Jordan correspondent peu ou prou aux Bulls de 2026, une équipe qui ne joue pas grand-chose. Si on refait le calcul avec les stats de 91, on est autour de 36 points par match et en 96 on est vers 34.

Personnellement, je trouve ça très réaliste il est un peu devant des supers joueurs comme c'était le cas dans les années 90.

Objections

La première ce serait de dire oui mais dans la NBA moderne Jordan aurait développé un tir à trois points. Premièrement c'est un peu hors au sujet, il me semble que Kukoc parle de mettre le Jordan de l'époque dans la NBA d'aujourd'hui. Deuxièmement avec un tir à trois points il n'aurait pas plus de 8-9 lancers par matchs. Mais je pense que Jordan aurait gardé son shoot à mi distance car il n'est plus aussi bien défendu et apparait comme un mauvais shoot maintenant.

Jordan ne pourrait pas jouer avec les règles actuelles. Alors c'est sur que sur 1 match je pense qu'il joue 5 min et fait 3 fautes parce les antennes sont interdites et que c'est un réflexe pour lui. Mais sur une saison, je pense qu'il se serait parfaitement acclimaté aux règles.

La pace est plus élevé maintenant qu'à l'époque de Jordan. Alors c'est globalement faux elle était comparable jusqu'au premier titre puis légèrement inférieure, et les Bulls avaient la pire pace de la ligue, ce qui normal quand on joue avec Jordan ce serait anormal de ne pas profiter de ses iso.

La prise à deux aurait considérablement gêné Jordan et il aurait eu plus de faute. Oui mais impossible de savoir comment aurait joué les autres équipes, ça dépend dans quelle équipe se retrouve Jordan. C'est pas la même chose si on le met à la place de SGA, de Luka ou de Lavine. C'est un peu les limites de l'exercice. Je pense qu'il aurait su trouver ses coéquipiers et faire des coupes pour accéder au cercle de façon très efficace.

Jordan aurait surpassé largement les joueurs actuels dans tous les domaines. Il ne le faisait pas à l'époque. Le temps de jeu est légèrement supérieur à la fin des années 80 mais en 1991, il n'est plus dans le top 5 NBA, le true shooting n'est jamais top 5, même pour un guard : Stockton et Reggie sont souvent devant. Donc l'avoir mis à fond sur ses deux critères me parait plutôt honnête et proche de la réalité.

Jordan dans la NBA actuelle avec les niveaux de préparation physique, c'est/ce serait à peine un bon franchise player. Au vue des concours de dunk et des actions, je pense qu'il serait un des tops athlètes de la ligue, le seul point où je pense que ses stats auraient été affectées, c'est l'endurance, son temps de jeu aurait forcément été plus faible.

Conclusions

Pour Tony Kukoc, comme pour beaucoup de fan, le mythe a dépassé la réalité. "Le basket, il a changé" et si je n'ai aucun doute que Jordan serait extrêmement dominant à l'heure actuelle, ce n'est pas non plus la foire à la saucisse. Pour rappel le seul à avoir mis plus de 45 points par saison c'est Wilt en jouant 48 min par match contre des joueurs dont la préparation n'avait aucun rapport avec celle des joueurs actuels.

C'est d'ailleurs ce que montre l'évaluation des stats. Il faut se rendre compte que le basket n'est pas plus facile que dans les années 90. Le jeu est beaucoup plus exigeant au niveau endurance/vitesse/récupération.

C'est ce genre de déclaration qui font que Jordan est surcoté. Il reste pour beaucoup et à juste titre le GOAT. L'écart entre Jordan, Lebron, KAJ n'est pas si grand que certains le prétendent mais plus jamais personne n'aura l'aura qu'à Michael Jordan. Car le marketing de Nike et de la NBA a fait un travail incroyable.

Merci d'avoir lu cette longue session. J'ai grappillé des stats intéressantes pendant les recherches pour une prochaine fois.

