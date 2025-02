Kevin Durant et Team USA, une histoire à suivre ? 👀

Avec les Jeux Olympiques de Paris 2024, plusieurs joueurs majeurs de la Team USA ont certainement bouclé la boucle. Je pense à LeBron James, à l'origine de la construction des "Avengers". Et je me disais que Kevin Durant pouvait aussi dire stop en sélection sur ce titre olympique.

Je me suis visiblement bien planté. A 36 ans, l'ailier des Phoenix Suns n'a absolument pas tiré un trait sur Team USA. S'il peut encore avoir un impact sportif au sein de ce groupe, KD n'écarte pas de continuer cette aventure. Avec bien évidemment les JO de Los Angeles en 2028 dans un coin de sa tête.

"Une 5ème médaille d'or aux JO ? Oui, c'est possible, il y a une chance. Mais il y a une chose importante : je veux toujours jouer à un haut niveau si l'opportunité se présente. Je ne veux pas du rôle du vétéran qui vient pour accompagner les autres, pour représenter une présence.

Non, je veux jouer. Si je suis présent, je veux qu'on compte sur moi pour jouer mes minutes. Et avec le besoin de me voir mettre mes tirs pour aider l'équipe", a précisé Kevin Durant pour le podcast de Draymond Green.



Un discours que je comprends. Et qui risque d'être apprécié par les dirigeants américains, qui ont parfois eu du mal à convaincre les stars de venir. Bon, pour cette édition à Los Angeles, les joueurs risquent de se battre pour venir...

Mais un Kevin Durant en forme, même à 39 ans en 2028, reste un élément très précieux en basket FIBA.

Kevin Durant, un trade aux Warriors « n’avait pas de sens »