Kevin Durant, un trade aux Warriors « n’avait pas de sens »

On le sait, Kevin Durant a été proche de revenir aux Golden State Warriors lors de la deadline des trades. En discussions avancées avec les Phoenix Suns, les Californiens se trouvaient sur le point de s'entendre avec la franchise de l'Arizona pour un échange. Avant l'intervention de l'ailier.

Opposé à l'idée de quitter les Suns en cours de saison, KD a prévenu les Warriors qu'il ne souhaitait pas revenir. Invité lors du podcast de Draymond Green, le joueur de 36 ans a pris le temps de revenir sur cette histoire.

"Concernant les Warriors, je ne voulais pas bouger. Pour moi, cela n'avait pas de sens. Pour aucun camp d'ailleurs. Il faut finir la saison, et si c'est une décision que tu veux prendre à l'intersaison (le trader, ndlr), on peut trouver une solution.

Puis en plus, il y a eu toutes les histoires. 'Oh tu ne veux plus jouer avec Draymond', 'oh tu ne veux pas revenir'. Cette merde est vraiment ennuyante, je n'aime pas ça, mais je peux jouer malgré ça. Avec toutes les conneries que les gens racontent sur moi, je peux jouer malgré les bruits extérieurs.

Mais je n'ai pas eu l'impression qu'il était nécessaire de faire un aussi grand changement dès maintenant. Cela n'avait aucun sens pour moi", a expliqué Kevin Durant.

Avec le désir de garder le contrôle de son avenir, Kevin Durant veut avoir le temps d'étudier ses options s'il doit quitter Phoenix. Rendez-vous l'été prochain ?

