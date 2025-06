Les deux nouvelles pistes pour le poste de coach 👀

Les recherches continuent pour les New York Knicks afin de dénicher le successeur de Tom Thibodeau. Sur les derniers jours, les dirigeants new-yorkais ont multiplié les échecs en essuyant les refus de plusieurs franchises : Jason Kidd (Dallas Mavericks), Ime Udoka (Houston Rockets), Chris Finch (Minneosta Timberwolves), Quin Snyder (Atlanta Hawks) et Billy Donovan (Chicago Bulls).

Plutôt que de cibler des coaches déjà en poste, les Knicks commencent logiquement à regarder le marché des techniciens libres. Ainsi, selon les informations du média ESPN, New York va s'entretenir avec Mike Brown et Taylor Jenkins.

Pour rappel, les deux hommes ont été respectivement virés par les Sacramento Kings et les Memphis Grizzlies au cours de l'exercice 2024-2025. Sur le papier, Brown semble avoir un léger avantage.

Pourquoi ? Car en 2020, il avait déjà rencontré la direction de NY. Et il avait fait une forte impression avant la nomination de Thibodeau. Pour autant, un éventuel rebondissement ne serait pas totalement à écarter...

D'après le New York Times, les Knicks se tiennent prêts à relancer les pistes Kidd et Donovan. En effet, les deux hommes cherchent à profiter de l'intérêt de New York pour négocier des prolongations à Dallas et à Chicago. Sans un accord, les deux hommes pourraient pousser afin de filer à New York.