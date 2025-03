Les Timberwolves, une piste pour un trade de Kevin Durant ?

Mais où va donc finir Kevin Durant ? C’est une question que beaucoup de monde se pose depuis que les rumeurs de son probable départ pendant l’intersaison ont été déballées par Shams Charania. KD reste une superstar dans cette ligue, un type à plus de 25 points par match, et il peut bouleverser la hiérarchie en NBA selon l’équipe dans laquelle il atterrit. D’où l’envie de savoir et surtout de deviner sa prochaine destination. Selon Brian Windhorst, il ne faut pas écarter les Minnesota Timberwolves.

L’insider ESPN cite la relation étroite entre Kevin Durant et Anthony Edwards. Il confie également que les Wolves auraient tenté de faire venir l’ailier All-Star le soir de la deadline. On peut imaginer un deal impliquant par exemple Julius Randle (s’il active son option pour la saison prochaine), Jaden McDaniels, Mike Conley ou un autre joueur et des tours de draft. Les Wolves ont quelques assets à faire valoir. Surtout que les Suns ne seront pas spécialement en position de force puisque le contrat de Durant expire en 2026.

Un trio formé par Edwards, Durant et Rudy Gobert, avec des joueurs de complément comme Donte DiVincenzo et Nickeil Alexander-Walker, peut s’avérer très compétitif à l’Ouest. Phoenix récupérerait de son côté suffisamment de bons joueurs pour rester en course aux playoffs tout en préparant un peu l’avenir.

