Maxey, LaVine, Oubre : 1v1 transpirant, vibes d’été

Trois mecs, un gym, zéro pitié. Tyrese Maxey, Zach LaVine et Kelly Oubre Jr. se sont envoyés des 1-contre-1 bien salés pendant une séance All-Access avec le coach star Drew Hanlen. Step-backs de Maxey, pull-ups léchés de LaVine, finitions interminables d’Oubre : c’est la compile qui sent la gomme chaude et la reprise qui approche.

La meilleure partie ? Le rythme. Pas de chichis, juste de la création pure : enchaînements dribble-shoot, lecture d’appuis, contact, et cette micro-demi-seconde où l’on voit qui gagne l’angle. Les fans ont repéré quelques séquences croustillantes, mais surtout un Maxey agressif balle en main, LaVine soyeux à mi-distance et Oubre très propre sur ses finitions.

Ces runs ne veulent pas dire “MIP/All-NBA confirmé”, mais ils racontent l’été. Du volume de tirs, du handle répété à vitesse réelle, et une confiance qui grimpe avant le camp. Pour les Sixers, voir Maxey et Oubre s’échauffer ainsi, c’est un bon indicateur de rythme et d’autonomie offensive ; pour LaVine, c’est le teaser d’un scoring toujours premium quand le corps répond.

Bref, la vidéo coche toutes les cases du contenu de pré-saison parfait : transpi, trash-talk en filigrane, et deux ou trois moves à recycler sur le playground ce week-end. On signe où pour la série complète ?