Nikola Jokic, l’ironie sur une perf’ « affreuse » 😅

Au terme d'un Game 3 accroché, les Denver Nuggets ont pris le meilleur sur l'Oklahoma City Thunder (113-104, après OT). Et Nikola Jokic n'a pas été le grand artisan de la victoire de son équipe. Au contraire, le Serbe a connu une soirée difficile.

Pourtant, sur le plan statistique, l'intérieur des Nuggets a tout de même compilé 20 points, 16 rebonds et 6 passes décisives. Mais il a raté 17 de ses 25 tirs et a aussi concédé 8 ballons perdus. Un déchet inhabituel pour le Joker.

Et même comme ça, il n'était pas si loin d'un triple-double. Avec ironie, l'entraîneur des Nuggets David Adelman s'est d'ailleurs amusé des retours sur le mauvais match de Jokic.

"C'est vrai, 20 points, 16 rebonds et 6 passes décisives, quelle soirée affreuse en NBA, s'est marré le coach de Denver. Je suis sûr qu'il est frustré, surtout quand tu as l'habitude d'être tellement efficace. Il est peut-être l'un des joueurs les plus efficaces de tous les temps.

Donc oui, je comprends. Je comprends pourquoi il est frustré. Mais le quatrième match va arriver et il va avoir le ballon 1 million de fois. J'espère qu'il tirera tout le temps."

Il s'agit d'ailleurs d'un élément rassurant pour eux : les Nuggets sont capables de gagner avec un "petit" Nikola Jokic.