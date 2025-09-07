Nikola Jokic et la Serbie, l’échec de trop ? 😵

A la surprise générale, la Serbie a donc chuté dès les 8es de finale de l'Eurobasket 2025 devant la Finlande (86-92). A mes yeux, la blessure de Bogdan Bogdanovic avait redistribué les cartes pour la victoire finale. Mais je pensais tout de même voir Nikola Jokic et ses partenaires dans le dernier carré de la compétition.

Même après la défaite en phase de groupes face à la Turquie (90-95), je trouvais que cette sélection avait de la marge par rapport à ses adversaires potentiels : la Finlande et la France avant de croiser la route de l'Allemagne en demi-finale.

Mais les Serbes ont donc subi la loi des Finlandais. Et forcément, cet échec des Orlovi suscite des questions autour de Jokic. Malgré une copie XXL (33 points, 8 rebonds), l'intérieur des Denver Nuggets n'a pas réussi à porter son pays.

Les mauvaises langues diront qu'il s'agit "presque" d'une habitude pour lui dans un tournoi FIBA. Alors qu'il affiche un niveau individuel affolant, le collectif serbe l'a rarement suivi. Et par rapport à son immense talent, son bilan avec la Serbie reste incomplet : aucun sacre, mais deux médailles olympiques (argent en 2016, bronze en 2024).

Et à 30 ans, Nikola Jokic ne sera bien évidemment pas éternel. Est-ce qu'il sera en mesure de connaître la consécration avec son pays dans un tournoi majeur avant la fin de sa carrière ? Le doute semble permis. Surtout que d'autres pays montent en puissance...