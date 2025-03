A la moindre occasion cette saison, j'ai reproché à Quin Snyder, et je suis loin d'être le seul, de ne pas laisser Zaccharie Risacher sur le parquet quand il est dans un soir d'adresse. Cette nuit, par miracle, Risacher a plus joué et il en a profité pour établir son record de points (36) mais également son record de tirs tentés (21) et son 3ème plus gros temps de jeu de la saison (35 minutes).

Contrairement aux autres trophées individuels, on sait que le ROY dépend plus des stats individuelles, notamment de stats marquantes, que des résultats collectifs. La performance de la nuit de Risacher m'a poussé à m'intéresser d'un peu plus près à ses stats ainsi qu'à celles de Stephon Castle.

Le bondissant guard des Spurs fait beaucoup plus d'assists que le français qui, lui, est plus efficace, mais pour le reste, leurs stats sont assez similaires. Ce qui m'a surpris, c'est qu'elles sont également similaires au niveau du temps de jeu alors que visuellement, j'avais l'impression que Castle jouait beaucoup plus et était plus mis en valeur que Zac.

C'est en rentrant dans le détail que j'ai compris pourquoi.

CQFR : Risacher explose les compteurs, baston à Minnesota

Cette nuit Risacher a joué son 4ème match à plus de 15 tirs tentés et son 9ème match à plus de 30 minutes. Castle en est respectivement à 16 et 19. L'écart est immense !!

C'est là où deux idées de la gestion des jeunes prospects s'affrontent. D'un côté Mitch Johnson n'hésite pas à beaucoup utiliser son rookie dans ses bons soirs et à le laisser sur le banc quand il est plus en difficulté. De l'autre Quin Snyder a la même utilisation de son rookie, peu importe la réalité du soir.

Le rookie de l'année sera très certainement Stephon Castle et il le mérite. Cependant, avec une autre manière de gérer les temps de jeu à Atlanta, on aurait pu voir un français rafler le trophée une deuxième année de suite.