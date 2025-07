A son arrivée à la tête des Phoenix Suns, Mat Ishbia a voulu frapper fort. Très vite. Trop vite. Pour assouvir ses ambitions de viser le titre NBA, le boss s'est personnellement impliqué. Pour faire venir Kevin Durant et Bradley Beal.

Il voulait des stars. Et a donc monté un Big Three... dysfonctionnel. Après un véritable fiasco sur le plan sportif, la franchise de l'Arizona a tourné la page : trade de KD, buy-out de Beal et prolongation de Devin Booker pour reconstruire autour de lui.

Et cette fois-ci, Ishbia l'assure : il a retenu la leçon.

"La plus grande leçon apprise : il faut commencer par avoir une vision et une identité dès le premier jour, ce que je n'ai pas fait avec les Phoenix Suns. Je me suis dit : 'Hé, ajoutons de l'argent. Ils ont déjà une bonne situation. Débloquons quelques ressources et cela ne fera que s'améliorer'. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche.

Nous avons tous eu une vision et une idée que nous pensions efficace et qui n'a pas fonctionné. On peut citer différents problèmes. On peut parler des matches joués. Et on peut parler des blessures ou de l'état de forme. On peut dire qu'on n'a pas joué aussi bien qu'on le pensait ou on peut simplement dire que ça n'a pas marché.

Nous allons faire les choses de la bonne manière à Phoenix pour le long terme. Et le long terme peut être un an, deux, trois ou dix ans, mais nous allons construire de la bonne manière", a-t-il assuré face à la presse.

Personnellement, j'ai toujours du mal à y croire. Pourquoi ? Car Mat Ishbia me semble encore très impliqué. Et j'ai l'impression de voir un proprio s'amuser avec son jouet sans tout comprendre...