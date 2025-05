Tyrese Haliburton, le joueur le plus jalousé ? 🧐

Avant le début des Playoffs, Tyrese Haliburton a hérité du statut de joueur le plus surcoté selon ses pairs. A l'époque, je n'étais déjà pas d'accord avec ce sondage. Et après la campagne des Indiana Pacers, le débat n'existe même plus.

Par contre, il existe tout de même une question : pourquoi les joueurs NBA l'ont majoritairement désigné ? Journaliste bien informé du côté de Cleveland, Chris Fedor a eu quelques échos à ce sujet. Et le niveau de jeu d'Haliburton n'est visiblement pas l'argument derrière ce résultat.

Il serait jalousé par certains de ses adversaires, agacés notamment par son comportement sur les parquets.

"Je pense que les entraîneurs NBA ont un grand respect pour Tyrese Haliburton. Ils comprennent la façon dont il peut impacter le jeu. Ils voient la façon dont il peut contrôler et dicter le rythme, alimenter l'une des meilleures attaques de la NBA sur les trois dernières années.

Les joueurs eux sont jaloux. Ils ont fait de lui, entre guillemets, le joueur le plus surcoté en votant pour lui en pensant de cette manière. Une combinaison de jalousie et de haine. Il est facile de le détester parce qu'il parle beaucoup, gesticule et irrite sur certaines actions", a commenté Fedor.

Pour le coup, je trouve cette "hypothèse" crédible. En tout cas, elle me semble plus logique qu'un choix uniquement basé sur le sportif. Et avec sa réussite en Playoffs, Tyrese Haliburton risque encore d'agacer du monde.