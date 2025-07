Un joueur qui m’intrigue pour chaque équipe de la Conférence Ouest

Après l'Est hier, place aujourd'hui aux joueurs qui m'intriguent le plus dans la Conférence Ouest pour la saison 2025-2026.

San Antonio Spurs : De'Aaron Fox

On n'a pas encore pu voir Fox dans les meilleures conditions à San Antonio, c'est à dire non blessé et avec Victor Wembanyama. Il y a de la pression sur lui avec la prolongation à laquelle il aspire et j'ai hâte de voir si son association avec Victor sera pertinente et s'il peut être le joueur clutch qu'il était à San Antonio.

Los Angeles Lakers : Deandre Ayton

A-t-il la gnaque ? L'envie de prouver qu'il peut être un top pivot dans cette ligue ? Si ce n'est pas le cas dans une équipe ambitieuse, avec Luka Doncic et LeBron James, il faudra songer à une reconversion. Les Lakers ont besoin de lui et il a les qualités pour devenir indispensable. Encore faut-il se sortir les mains du short.

Houston Rockets : Reed Sheppard

Antoine disait à juste titre dans le CQFR que les Rockets manquent de punch offensif sur les postes 1 et 2. Sheppard a été assez peu utilisé la saison dernière et je me demande s'il est vraiment un joueur "Udoka compatible". Ce qui est sûr, c'est que Houston aurait bien besoin de ce qu'il est théoriquement capable d'apporter sur le terrain et j'ai hâte de voir s'il aura du temps de jeu en conséquence.

Los Angeles Clippers : Bradley Beal

Le fit sera-t-il meilleur qu'à Phoenix ? Va-t-on voir un Beal revanchard qui veut montrer autre chose que chez les Suns ? Et d'ailleurs, quel sera son rôle à L.A. ?

Golden State Warriors : Brandin Podziemski

Je le mets pour saluer son enthousiasme et sa ferveur en tant que fan des Valkyries, mais aussi et surtout parce qu'un step-up offensif comme il l'a parfois fait en playoffs serait précieux pour les Warriors.

Denver Nuggets : Cam Johnson

Je disais que le cas de MPJ à Brooklyn m'intéressait, mais ça vaut aussi pour celui qui va le remplacer à Denver. Il y a moins de talent brut chez Cam Johnson, mais je me demande s'il n'est pas plus adapté, autant sur le profil que sur la personnalité, à cette équipe.

Dallas Mavericks : Cooper Flagg

J'ai envie de voir s'il peut déjà être un moteur en NBA et digne du potentiel qui lui est prêté. A Dallas, il y aura en plus une attente supérieure puisque les Mavs ne sont pas censés tanker. Il sera bon, je n'ai aucun doute là-dessus. Mais à quel point ?

Oklahoma City Thunder : Nikola Topic

Il n'est plus blessé et fait partie de la liste élargie de la Serbie pour l'Euro. Du coup, va-t-on le voir avec OKC et dans la rotation cette saison ? Si oui, sera-t-il aussi bon qu'annoncé au moment de sa Draft ? J'ai très envie de le voir à la mène du second unit, par exemple.

Minnesota Timberwolves : Joan Beringer

On connaît tout le monde dans ce groupe et il n'y aura a priori pas trop de surprises au coup d'envoi de la saison. Parmi les petits nouveaux, le rookie français Joan Beringer s'est éclaté en Summer League avec des superbes passages, notamment sur la protection de cercle. Est-ce qu'il peut déjà bouleverser la rotation ? J'ai très envie de le voir avec des opportunités.

Memphis Grizzlies : GG Jackson

Blessé la saison dernière après avoir été l'une des révélations des Grizzlies sur la précédente, je suis sûr qu'il peut reprendre sa trajectoire et devenir un joueur important de l'avenir de Memphis.

Sacramento Kings : Keon Ellis

Il s'est révélé la saison dernière et dans cette période d'entre-deux et de flou chez les Kings, je m'attends à le voir monter en responsabilités. Pas pour rien qu'il a été déclaré intouchable dans le cadre d'un trade de Kuminga. Je veux voir s'il peut devenir un vrai two-way player fiable.

Phoenix Suns : Jalen Green

Très revanchard, il change de contexte et va devoir montrer qu'il peut être "ce" gars qu'il pense être, à savoir une première option théorique en NBA. L'association avec Booker m'intrigue.

Portland Trail Blazers : Deni Avdija

Je crois toujours beaucoup en sa panoplie de basketteur, avec un côté all-around et un flair qui doivent lui permettre de peser plus en NBA. Sa première saison avec Portland l'a montré parfois très à son avantage, d'autres fois un peu moins. Si Chauncey Billups continue de s'appuyer sur lui, je me demande s'il peut accompagner la montée attendue des Blazers.

New Orleans Pelicans : Zion Williamson

Qui d'autre ? Est-ce qu'on aura une saison pleine de sa part, sans interrogation sur sa forme physique et, espérons-le, sans blessure ? Et, si c'est le cas, les Pelicans sauront-ils en profiter ?

Utah Jazz : Ace Bailey

Un vrai mystère. J'ai envie de savoir s'il sera un flop gigantesque ou un type dont on regrettera d'avoir douté.