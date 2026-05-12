Cinq joueurs qui ont haussé leur niveau de jeu en playoffs

Ajay Mitchell

L’exemple le plus frappant. Ajay Mitchell s’est déjà révélé pendant la saison régulière en s’affirmant carrément par moments comme le deuxième meilleur créateur/scoreur du Oklahoma City Thunder alors qu’il squattait le banc pendant une grande partie de sa première année en NBA ! Il a su saisir les opportunités qui lui ont été données au point de s’imposer comme un membre incontournable de la rotation et même l’un des sixièmes hommes les plus fiables de la ligue.

C’est une nouvelle fois en l’absence de Jalen Williams que le Belge s’illustre au plus haut niveau. Si le trophée du MIP n’existait que pour les playoffs, comment ne pas le donner à Mitchell ? Il tournait à 3,4 points en 7 minutes lors du sacre l’an passé et à 18,8 après les 8 premiers matches du Thunder dans la quête du doublé. Mitchell pointe même à 21 pions et 5 passes dans la peau d’un titulaire en playoffs. Avec deux rencontres à 24 et 28 unités pour éliminer les Los Angeles Lakers. Sa progression balle en main est telle que l’on peut légitimement se demander s’il n’est pas amené à devenir plus qu’un joueur de devoir de qualité dans les prochaines années.

Shai Gilgeous-Alexander encense Ajay Mitchell après le sweep des Lakers

Tobias Harris

Dans une équipe des Detroit Pistons où générer des points reste une tâche compliquée, Tobias Harris s’est affirmé en deuxième option offensive prolifique et fiable derrière Cade Cunningham. Il connaît ses spots et il exécute. Le vétéran de 33 ans puise dans son passé de scoreur pour élever le niveau d’une équipe beaucoup trop dépendante de sa superstar en attaque. Et sans lui, la franchise du Michigan serait probablement passée à la trappe dès le premier tour contre le Orlando Magic.

Harris est monté de 13 à 20 points (mais aussi de 5 à presque 8 rebonds) de moyenne entre la saison régulière et les playoffs. Une bonne occasion de rappeler que c’est un joueur qui a constamment rendu plus compétitives toutes les formations par lesquelles il est passé.

Terrence Shannon Jr

Si Terrence Shannon Jr a haussé sa production par rapport à la saison régulière, c’est surtout parce que il jouait finalement assez peu lors des derniers mois. Mais les blessures en pagaille ont poussé Chris Finch à doubler le temps de jeu de l’ailier 25 ans, qui en a aussi profité pour multiplier ses stats par deux. Il n’est pas toujours adroit mais il n’a peur de rien et il montre qu’il est suffisamment fiable pour vraiment être aligné sur le terrain une vingtaine de minutes. Et aujourd’hui, pour les Minnesota Timberwolves, c’est un luxe.

Rui Hachimura

Les Los Angeles Lakers viennent de sortir de la compétition en encaissant un sweep de la part du Oklahoma City Thunder. Mais Rui Hachimura a encore une fois démontré qu’il savait se mettre au niveau des exigences des playoffs. Le Japonais tourne à 51% de réussite en carrière derrière l’arc à ce stade de la compétition. Il a bouclé les 10 matches disputés par la franchise californienne avec 17 points de moyenne à 55% aux tirs et même 57% à trois-points. Il pourrait rater ses 40 prochaines tentatives lointaines qu’il serait encore au-dessus des 40% en playoffs.

Ses 5 paniers primés dans le Game 6 ont été déterminants pour sortir les Rockets. Hachimura est désormais free agent et cette capacité à step up sera forcément un atout lors des négociations entre le joueur et les Lakers.

OG Anunoby

Une blessure aux ischios l’a écarté des terrains depuis deux matches mais, avant ça, OG Anunoby était tout simplement l’un des meilleurs joueurs des New York Knicks. Ou au moins le plus régulier. Solide défensivement, malin sans le ballon et adroit à trois-points, il assure à la formation de Manhattan un niveau plancher tout en élevant son plafond lorsqu’il prend feu aux tirs. Il est passé de 16 à 21 points en convertissant notamment 53% de ses tentatives derrière l’arc.