Anthony Davis finalement gardé… pour mieux être tradé ensuite ?

Washington ne prévoirait pas d’échanger Anthony Davis cet été, mais plutôt de patienter avant de relancer son dossier.

Anthony Davis ne devrait finalement pas quitter les Wizards cet été, mais cela ne signifie pas forcément que Washington compte construire autour de lui sur le long terme.

Selon Sean Deveney de Heavy, la franchise envisagerait plutôt une autre stratégie : conserver le pivot vétéran pendant plusieurs mois afin de lui permettre de retrouver de la valeur sur le marché avant de potentiellement le transférer plus tard dans la saison.

« Dans la ligue, le sentiment est que les Wizards ne vont pas échanger Anthony Davis dans les prochains mois », explique Deveney. « L’idée serait qu’il revienne, montre qu’il est en bonne santé, puis soit placé sur le marché des transferts vers janvier ou février. »

Toujours selon le journaliste, Washington estimerait que la valeur actuelle de Davis est trop basse après ses nombreux problèmes physiques des dernières saisons.

« Davis ne semble pas réaliser à quel point sa valeur est faible actuellement, et elle doit être reconstruite », ajoute Deveney.

À 33 ans, Anthony Davis n’a toujours pas disputé le moindre match avec les Wizards depuis son arrivée dans le grand trade à trois équipes conclu en février dernier.

Pour rappel, Davis avait déjà quitté les Lakers en février 2025 dans le blockbuster autour de Luka Doncic avant d’être ensuite transféré de Dallas vers Washington un an plus tard.

Quand il est disponible, le intérieur reste pourtant l’un des meilleurs joueurs de la ligue, avec des moyennes en carrière de 24 points et 10,7 rebonds.

Mais les blessures continuent de peser lourd dans son dossier. La saison passée, AD n’a disputé que 29 matches sous le maillot des Mavericks.

Washington semble donc vouloir miser sur un scénario précis : laisser Davis retrouver du rythme et prouver qu’il peut encore enchaîner les matches avant de rouvrir les discussions avec d’autres franchises contenders.

Les Wizards sortent d’une saison catastrophique conclue avec le pire bilan NBA (17-65), mais ont récupéré le premier choix de la Draft 2026. Une reconstruction autour des jeunes talents paraît donc toujours être la priorité de la franchise.

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