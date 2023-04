Anthony Davis ne voit pas les Lakers comme des outsiders

Qualifiés via le Play-in, les Los Angeles Lakers vont avoir un gros morceau dès le premier tour des Playoffs : les Memphis Grizzlies. Considérée comme la tête de série numéro 7 à l'Ouest, la franchise californienne n'aura pas l'avantage du terrain. Et pourtant, Anthony Davis et ses partenaires disposent d'une énorme confiance.

Depuis la deadline des trades en février, cette équipe a trouvé un rythme digne des meilleures formations. Et en bonne santé, les Angelenos veulent croire à la puissance du duo LeBron James - AD en Playoffs.

Au point où l'intérieur ne voit pas les Grizzlies supérieurs aux Lakers.

"Je pense que le classement ne veut rien dire. Une fois que tu te trouves en Playoffs, on parle seulement de duels, d'ajustements et de trucs comme ça. Franchement, je ne nous considère pas comme des outsiders", a assuré Anthony Davis pour ESPN. "Il y a 16 équipes en Playoffs, et il y a une opportunité pour les 16. Tout le monde a un bilan de 0-0 et nous allons affronter un très bel adversaire, que nous respectons beaucoup. Donc nous devons être prêts pour le défi", a ajouté LeBron James.

Très clairement, les Lakers n'ont pas seulement l'objectif de disputer les Playoffs. Même en revenant de très loin, ce groupe a toujours le même objectif qu'en début de saison : remporter le titre. Est-ce vraiment réaliste ? Les Playoffs vont rapidement apporter une réponse.

