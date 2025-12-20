Anthony Edwards, un money-time de patron

Pour offrir la victoire aux Minnesota Timberwolves face à l'Oklahoma City Thunder (112-107), Anthony Edwards a sorti le grand jeu.

Pour la troisième fois cette saison, l'Oklahoma City Thunder a été battu. Et cette défaite du champion NBA en titre porte la marque d'Anthony Edwards. L'arrière des Minnesota Timberwolves a été le grand artisan de la victoire de son équipe (112-107).

Auteur de 26 points (à 9/20 aux tirs) pour son retour de blessure, l'Américain a été déterminant dans le money-time. A 107-105 en faveur d'OKC, il n'a pas hésité à prendre ses responsabilités en jouant son duel face à Cason Wallace.

Malgré l'excellente défense du jeune talent d'OKC, Edwards a planté un tir à trois points décisif à 38,5 secondes du terme de la partie.

"Je ne passe pas le ballon. Je savais que j'allais prendre ce tir. Et quand le ballon a quitté ma main, j'ai su qu'il allait rentrer. Il a très bien défendu. C'était un tir difficile. Mais je tire probablement ce tir mille fois par semaine quand je suis à la salle.

Donc ça m'a semblé être un tir naturel", a résumé Anthony Edwards.

Mais ce n'est pas tout. Sur la possession suivante, Edwards a contré la tentative de Shai Gilgeous-Alexander. Puis il a verrouillé un rebond défensif essentiel sur une tentative ratée par Jalen Williams. Enfin, après les lancers réussis par Julius Randle, il a forcé un turnover de SGA !

"Je savais qu'il allait tenter sa chance à trois points. Je devais simplement être solide, a-t-il commenté. Après, c'est seulement une victoire. Un simple succès de saison régulière. OKC reste, de loin, la meilleure équipe de la Ligue."

Et pour son retour, Anthony Edwards s'est donc offert le scalp de la meilleure équipe de la NBA.

GO-AHEAD TRIPLE.

GAME-WINNING BLOCK.

GAME-ICING STEAL. ANT DID IT ALL IN THE FINAL MINUTE 🐜 https://t.co/zVSEZGIZfv pic.twitter.com/E8mJPJRhKv — NBA (@NBA) December 20, 2025

Pourquoi Anthony Edwards a été obligé de changer sa mécanique aux LF