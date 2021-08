Vous n'en pouviez plus de ne plus pouvoir jouer au basket et vous avez confectionné un autel dans votre salon pour prier les dieux du basket de vous épargner une nouvelle annulation du championnat pour cause de Covid-19. Bref, vous êtes un fanatique de basketball et vous n'avez plus qu'une idée en tête : jouer la montée avec votre club de cœur.

Mais avant de vous faire tatouer le logo du club sur le biceps, il est temps de regarder la réalité en face et de vous poser les vraies questions pour savoir si, oui ou non, votre équipe est nulle.

Tu sais que ton équipe est nulle quand :

- ton meneur, censé distribuer le jeu, est fan de Collin Sexton

- tu perds contre des équipes dont l'âge moyen est 38 ans et 2 grammes dans le sang

- tu perds contre des équipes dont le poids moyen est 110 kilos

- un joueur de ton équipe porte un bandeau. Généralement il est tout petit et dribble sur place pendant deux minutes (et il n’a pas de shoot)

- tes ailiers jouent intérieurs "parce qu'il n'y a pas assez de grands"

- ton équipe n'arrive pas à mettre 20 double-pas de suite main droite à l'échauffement

- ton équipe n'arrive pas à mettre 5 double-pas de suite main gauche à l'échauffement, mais t’as un coéquipier qui touche la transversale 8 fois sur 10 de l’entrée de la surface de réparation

- un de tes coéquipiers dit "les Miami Heat"

- un de tes coéquipiers fait le "Movember"

- tes coéquipiers prononcent le nom du meilleur défenseur NBA ça donne "Ka-oui Lait-au-nar"

- le vétéran du group continue de te dire qu'il faut ralentir le jeu et mieux utiliser l'horloge des 30 secondes

- ta team joue avec les mêmes maillots depuis 1997

- le move le plus impressionnant de ton meilleur joueur, c'est de savoir faire tourner le ballon sur son doigt plus de 10 secondes

- ton intérieur a plus de fautes techniques en carrière que de rebonds offensifs

- ton coach a joué et coaché en NBA, mais que c'est Sam Mitchell

- ton "ailier shooteur" a un jersey de Ben Simmons

- ton pivot a un jersey de Porzingis

- ton meneur joue avec son propre maillot aux entraînements

- ton coach prend les meilleurs jeunes du club pour les matches, mais ne les fait jamais rentrer parce qu'il "faut d'abord qu'ils apprennent"

- le président du club, le coach, le mec qui tient la buvette et l'arbitre maison sont une seule et même personne

- d’ailleurs un cadet a voulu le surnommer LeBron pour sa propension à tout faire, mais le mec ne savait pas qui c’était

- ton meneur donne plus de conseils que de passes décisives

- vous êtes 4 à l'entraînement un soir de match du PSG, ou dès la semaine avant les vacances, parce qu’y a pas de match avant deux semaines

- tes coéquipiers sont plus créatifs dans leurs excuses (le coach sait que y'a Champion's League le mardi ducon) que sur le terrain

- un de tes coéquipiers continue de se marrer comme un con à chaque fois qu'il surnomme Giannis "Le Grec frittes" (ça fait pourtant 150 fois que tu lui dis que c'est archi lourd)

- tes coéquipiers ne parlent que de la troisième mi-temps

- ton coach te dit qu'il a kiffé mater le basket aux JO sur France Télé

- de toute façon, tes coéquipiers préfèrent le foot

