Ben Simmons, un espoir réel de le voir jouer avant les Playoffs ?

Le cas Ben Simmons suscite des débats. Toujours indisponible depuis son arrivée aux Brooklyn Nets, l'Australien va-t-il pouvoir jouer cette saison ? Mardi, deux médecins se sont montrés pessimistes sur les chances du jeune talent de revenir sur cet exercice.

Pour calmer les rumeurs, l'entraîneur des Nets Steve Nash a pris la parole face à la presse. Sans avoir une idée exacte d'une éventuelle date de retour pour le natif de Melbourne, l'ex-meneur a affiché son optimiste pour son come-back avant les Playoffs.

"J'ai de très grands espoirs de le voir en saison régulière. Il fait juste sa rééducation, il se renforce. Nous travaillons toujours sur cet aspect avant un retour sur les terrains. Le plus important, nous essayons de l'impliquer au maximum dans tout. Les voyages incarnent ainsi la seule réserve. Car il faut parfois peser le pour et le contre de ses déplacements en avion, en bus et dans des lits différents", a commenté Steve Nash.

Il existe effectivement un grand flou sur un possible retour de Simmons, actuellement touché au dos. Mais à Brooklyn, on pense donc pouvoir compter sur lui avant la fin de la saison régulière. Il reste 14 matches, et il serait bien pour les Nets de le relancer avant le début des Playoffs.

