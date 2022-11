Les Blazers coupent le Français Olivier Sarr

Pour le moment, la saison NBA 2022-23 est particulièrement rude pour les Français. Cela va au-delà de la situation d’Evan Fournier, des creux de Rudy Gobert et des galères de Killian Hayes. Les Blazers ont décidé de couper Olivier Sarr, signé en two-way contract en début d’exercice.

L’opportunité était belle, mais le pivot de 23 ans n’a pas eu de chance. Une déchirure partielle d’un ligament du poignet droit, sa main dominante, l’empêche de jouer depuis le début de la saison. En conséquence, Portland a préféré se séparer de lui pour accueillir un nouveau two-way avec Ibou Badji, d'après Adrian Wojnarowski d'ESPN.

The Portland Trail Blazers are signing G-League center Ibou Badji on a two-way deal, sources tell ESPN. With a 7-foot-9 wingspan, he’s been one of the top shotblockers outside of the NBA. Badji had been with the Wisconsin Herd this season. Blazers are waiving center Olivier Sarr.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 18, 2022