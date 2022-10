Blessé au poignet, le Français Olivier Sarr (Blazers) sera absent pendant au moins six semaines.

Absent pour les deux premiers matches de la saison, Olivier Sarr (23 ans) devra encore attendre pour faire ses débuts avec les Trail Blazers. Touché au poignet, le Français manquera au moins six semaines de compétition.

D’après sa franchise, le pivot s’est blessé lors de la défaite de Portland face à Golden State. Une déchirure partielle d’un ligament du poignet droit, sa main dominante, l’empêche désormais de jouer avec son équipe. Une situation difficile pour un joueur qui a encore tout à prouver.

Très peu de temps avant le diagnostic, Olivier Sarr a signé un two-way contract pour la saison 2022-23. Invité au training camp des Blazers, il avait su saisir sa chance afin de décrocher cette nouvelle opportunité de se faire une place en NBA.

Non drafté en 2021, l’intérieur sort d’une année rookie intéressante au Thunder, avec 7 points et 4,2 rebonds en 19,1 minutes par rencontre. Le natif de Niort a particulièrement impressionné sur les cinq derniers matches de la saison, avec 14,8 points et 7,4 rebonds à 62,8% au tir en moyenne. Apparemment pas suffisamment pour conserver sa place dans l’effectif, cependant.

L’invitation de Portland représentait pour Sarr une belle occasion s’accrocher à son rêve de NBA. Mais cette blessure est un contretemps majeur et pourrait grandement limiter ses opportunités.

À son retour, gagner quelques minutes dans ce roster qui compte notamment Jusuf Nurkic et Drew Eubanks, auteur d’une fin d’exercice intéressante, sera difficile. Il pourrait toutefois avoir sa carte à jouer en cas de pépin physique. Pour le moment, l’avenir d’Olivier Sarr est en tout point incertain.

CQFR : Ja Morant frappe déjà très fort, Lillard retrouvé