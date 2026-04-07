Cade Cunningham déjà proche d’un retour ?

Le meneur de jeu des Detroit Pistons Cade Cunningham était listé en « incertain » pour le match de la nuit dernière contre le Orlando Magic.

Les Detroit Pistons n’ont pas flanché en l’absence de Cade Cunningham. Ils ont validé la première place de la Conférence Est et espèrent désormais retrouver leur All-Star, victime d’un affaissement du poumon, pour les playoffs. Les nouvelles sont encourageantes si l’on se fie au fait que la franchise du Michigan a carrément laissé planer le doute sur son éventuelle présence lors du match disputé hier soir contre le Orlando Magic (défaite 123-107).

Le meneur était d’abord listé en « doubtful » avant d’être annoncé indisponible pour la rencontre. Forfait depuis le 19 mars dernier, il pourrait tout de même bientôt revenir sur les parquets. Mais Cade Cunningham, qui était un candidat à l’une des trois All-NBA Team avant de devenir inéligible, devra bien sûr engranger du rythme et retrouver des sensations pour ensuite guider les siens en playoffs.

Le jeu offensif repose essentiellement sur sa capacité à faire des différences balle en main, aussi bien pour scorer que pour passer. Il tourne à plus de 24 points et 9 passes de moyenne cette saison. Les Pistons se sont reposés sur Jalen Duren et Daniss Jenkins ainsi que sur leur collectif et leur résilience en défense pour assurer 7 victoires en 10 matches depuis l’annonce du pépin de Cunningham.

CQFR : Jokic encore énorme, Wembanyama blessé