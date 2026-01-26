Ce trade semble inévitable pour les Sacramento Kings

Un échange jugé « inévitable » agite déjà les Kings avant la trade deadline 2026, et si l’heure n’est pas encore aux grandes annonces, les rumeurs ciblent un nom précis qui pourrait bien changer de maillot dans les prochaines semaines.

Dans les discussions de la ligue, Keon Ellis est considéré comme le joueur des Kings le plus susceptible d’être échangé d’ici au 5 février. Selon plusieurs sources proches du dossier, de nombreuses équipes seraient intéressées par ses services, ce qui placerait un départ quasi certain sur la table des négociations.

Ellis, qui s’est fait remarquer par ses qualités défensives et son tir fiable (lorsqu’il est ouvert), ne bénéficie pas d’une place de choix dans la rotation de Sacramento, surtout quand les vétérans sont sur le parquet. Cette situation nourrit l’idée que son départ est simplement une question de temps, plutôt qu’une option parmi d’autres.

A 26 ans, Keon Ellis a vu son temps de jeu fondre ces derniers temps au profit de joueurs avec des CV (et des salaires...) bien plus ronflant. Pour autant, on observe la colonne W des Kings dans les standings et on s'interroge. Ellis est dans la dernière année de son contrat et ne touche cette année que 2,3 M$.

Pour les Kings, l’enjeu est double : capitaliser sur un jeune talent qui attire l’attention tout en récoltant des choix de draft ou un joueur complémentaire qui pourrait renforcer l’effectif actuel. L’équipe, qui a surpris avec une série de victoires récentes mais reste en difficulté au classement, se trouve à un carrefour où chaque décision pourrait définir la suite de sa saison.

Dans les faits, on imagine surtout que Ellis pourrait servir de "détonateur" pour réussir à refourguer un des gros contrats qui encombrent le vestiaire des Kings. L'idée serait : "Ok, notre jeune pas cher vous intéresse ? Bah prenez aussi ce vétéran à 40 millions." Car en gros joueurs bien payés, les Kings s'y connaissent. LaVine touche 48 M$ cette saison et touchera 49 l'année prochaine ; Même chose pour Sabonis avec une saison de plus ; Encore 2 saisons pour DeRozan à 25 M$ chacune ; ou encore Malik Monk à 20 M$ sur les 3 prochaines saisons.

Alors que les spéculations s’intensifient, Sacramento doit peser entre conserver un jeune joueur apprécié aux quatre coins de la ligue et ajuster son effectif pour viser une progression tangible avant la fin de la saison. Les jours à venir promettent donc d’être déterminants dans la stratégie des Kings.

Les Kings se moquent de LeBron James après ses débuts avec un patch spécial