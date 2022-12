Chris Paul est revenu mais les Suns ont pris une claque contre les Celtics

Les Phoenix Suns sont presque à pleine puissance depuis mercredi. Cameron Johnson manque encore à l’appel et c’est clairement l’un des joueurs importants de la rotation. Mais la franchise de l’Arizona a retrouvé son maître à jouer. En effet, Chris Paul a fait son retour sur les terrains après de nombreuses semaines d’absence.

Le meneur All-Star s’était blessé au talon le 7 novembre dernier et il n’avait plus disputé le moindre match depuis. Il a pu reprendre la compétition la nuit dernière, à l’occasion du choc contre les Boston Celtics. Une affiche entre les deux premiers de chaque Conférence. Un duel attendu qui a tourné au massacre. En effet, l’équipe du Massachusetts s’est imposée en faisant forte impression (125-98).

Bien évidemment à court de rythme, Chris Paul n’a rien pu faire pour éviter la débâcle. Il a lui-même sombré en compilant 4 points, 4 rebonds et 4 passes en 24 minutes. Sans peser. Il va forcément lui falloir un peu de temps pour retrouver des sensations. Surtout qu’il avait déjà mal débuté la saison. CP3 tournait à un peu plus de 9 points et 9 passes avec seulement 36% de réussite aux tirs. Il fêtera ses 38 ans en mai prochain.

