Voilà 8 ans que Chris Paul est le président du syndicat des joueurs en NBA. Un poste à responsabilités puisqu'il place son détenteur en première ligne lors des négociations pour le CBA et de manière générale pour représenter ses pairs. CP3 a passé deux mandats plutôt appréciés, même si sur cette dernière saison il s'est trouvé en opposition avec certains camarades et amis comme LeBron James au sujet du calendrier notamment.

Chris Paul n'est plus le big boss de l'union depuis ce week-end. Il y a eu un petit rajeunissement au niveau des postes de président et vice-président. La NBPA a annoncé dimanche que CJ McCollum, l'arrière des Portland Trail Blazers, et Grant Williams, le 3e année des Boston Celtics, officieraient désormais sur ces fonctions.

CJ McCollum ne sort pas de nulle part puisqu'il était déjà vice-président de l'association. Deux tâches vont rapidement se présenter sur son "bureau" : trouver un remplaçant à la directrice du syndicat, Michele Roberts, et préparer les sujets chauds des prochaines discussions pour le CBA, dont la version actuelle peut expirer dès la fin de la saison 2022-2023 si les joueurs ou les propriétaires le souhaitent.

A 29 ans, McCollum gagne en influence, lui qui était déjà vocal et impliqué sur les thématiques fortes de ces dernières années au sein du syndicat. Sportivement, il s'apprête à débuter sa 9e saison en NBA avec Portland et est sous contrat jusqu'en 2024 avec les Trail Blazers.

Il sera intéressant d'observer s'il parvient à avoir le même respect et la même autorité que son prédécesseur, surtout s'il s'agit de faire entendre raison à des joueurs aussi influents que LeBron James.

