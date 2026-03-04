Les résultats de la nuit en NBA

Mavs @ Hornets : 90-117

Pistons @ Cavs : 109-113

Wizards @ Magic : 109-126

Nets @ Heat : 98-124

Knicks @ Raptors : 111-95

Spurs @ Sixers : 131-91

Thunder @ Bulls : 116-108

Pelicans @ Lakers : 101-110

Grizzlies @ Wolves : 110-117

Suns @ Kings : en cours

- Le choc de la nuit à l'Est, entre Cleveland et Detroit, a tourné à l'avantage des Cavs (113-109). Pourtant privés de Donovan Mitchell, absent depuis 4 matches, les joueurs de Kenny Atkinson sont sortis vainqueurs d'un match très serré de bout en bout. Jaylon Tyson (22 pts) a été déterminant des deux côtés du terrain et confirme son statut de révélation de la saison dans l'Ohio. Il a été épaulé par James Harden (18 pts) précieux à défaut d'être adroit, Evan Mobley (18 pts) et un banc à 38 pts répartis sur quatre joueurs. La réussite des Cavs aura aussi été de faire passer une soirée difficile à Cade Cunningham (10 pts, 14 asts à 4/16). C'est un panier à 3 points de Sam Merrill qui a donné un avantage définitif à Cleveland dans le money time alors que Detroit était revenu à un point.

- San Antonio n'a fait qu'une bouchée de Philadelphie (131-91) et a même compté jusqu'à... 49 points d'avance en fin de 3e quart-temps. Les Spurs ont parfaitement rebondi après la fin de leur série de victoires et n'ont pas eu besoin d'en faire beaucoup pour assommer des Sixers complètement à côté de la plaque. Victor Wembanyama n'a eu à jouer que 24 minutes et s'est concentré sur la dissuassion (10 pts, 8 rbds, 4 asts, 6 blks), pendant que Dylan Harper (22 pts) finissait meilleur marqueur de son équipe. Le Français a pu étrenner ses titres de joueur du mois et meilleur défenseur du mois, avant d'apprendre que son ami Elijah Hoard avait été retrouvé après quatre jours d'inquiétude.

- OKC est allé gagner à Chicago (116-108) sans Shai Gilgeous-Alexander, dont la blessure abdominale continue d'être gérée avec prudence. Le Thunder s'est appuyé sur Jared McCain (20 pts), Isaiah Joe (19 pts) et quatre autres joueurs à au moins 10 points, (Wiggins, Jaylin Williams, Wallace et Holmgren). Revenus à 6 points dans la dernière minute de jeu, les Bulls n'ont pas pu faire plus. Guerschon Yabusele s'est mis en évidence avec 18 points et 12 rebonds, pour son troisième double-double en 11 matches depuis son arrivée en provenance de New York.

- Les Lakers ont dû se faire violence pour éviter la défaite à domicile contre New Orleans. Menés de 8 points dans le 4e QT, les Californiens ont finalement pris le dessus. Sans faire un grand match, LeBron James (21 pts, 7 rbds, 7 asts) et Luka Doncic (27 pts, 10 rbds, 7 asts) se sont quand même montrés au bon moment. Les bonnes minutes de Jaxson Hayes, Jake LaRavia et Luke Kennard ont été payantes, alors que l'énergie de Marcus Smart a fait beaucoup de bien quand il a fallu renverser les Pelicans. Zion Williamson, de retour après un match manqué, a inscrit 24 points.

- Charlotte a poursuivi sa remontée au classement avec une 5e victoire de suite (117-90) lors de la réception des Mavs. Dallas n'a pas opposé une grande résistance et continue sa chute libre avec 14 défaites en 16 matches. Les cadres des Hornets n'ont pas eu à se décarcasser. Point Moussa Diabaté : 7 points, 8 rebonds (dont 5 offensifs, lui le 3e meilleur en NBA en la matière), 1 contre en 23 minutes pour le Français. On attend des nouvelles de Tidjane Salaün, qui s'est blessé immédiatement après son entrée sur une grosse faute de Caleb Martin.

- Les Knicks sont en forme et ont été chercher une 5e victoire en 6 matches du côté de Toronto, un spot qui leur plait bien ces dernières années (12 victoires de suite). Après avoir cassé la série des Spurs, New York a montré autorité et sérieux face aux Raptors, avec des double-doubles de Jalen Brunson (26 pts, 10 asts) et de KAT (21 pts, 12 rbds). Toronto, en revanche, n'a plus la même moelle qu'il y a quelques semaines et enregistre là une 4e défaite de suite à la maison, malgré les 31 points de Brandon Ingram.

- Les Timberwolves ont été très poussifs pendant une bonne partie de leur match à domicile contre Memphis. Rudy Gobert (5 pts, 12 rbds) et ses coéquipiers s'en sont remis à leur star et MVP de la nuit, Anthony Edwards. "Ant" a fait le show dans le 4e QT en inscrivant 13 de ses 41 points avec style, pour fêter son titre de Player of the Week à l'Ouest. Les hommes de Chris Finch sont sur 7 victoires en 8 matches. Edwards a pris un malin plaisir à démoraliser les Grizzlies en enchainant les paniers et les actions de grande classe en fin de partie.

ANTHONY EDWARDS MVP SEQUENCE 🤯 BUCKET AFTER BUCKET 🍿 pic.twitter.com/0f0AyijrGi — SportsCenter (@SportsCenter) March 4, 2026

- Paolo Banchero se savait observé après sa passe d'armes pas très rassurante avec son coach Jamahl Mosley au sortir du dernier match. Si en face ce n'était que Washington, qui a plié après avoir tenu une mi-temps (126-109), Banchero a répondu présent en égalant son record de points de la saison : 37 points, 6 asts, 5 rbds à 16/21. Bilal Coulibaly, titulaire, a compilé 11 points, 5 passes et 3 rebonds.

- Les 14 points (mais 0 passe) de Nolan Traoré n'ont pas permis à Brooklyn d'éviter la défaite à Miami (124-98). Il faut dire que Michael Porter Jr a totalement dévissé (9 pts à 3/17). Les Nets n'ont plus gagné depuis près d'un mois et retrouvent le Heat au prochain match. A Miami, Bam Adebayo (23 pts), Tyle Herro (22 pts) et Jaime Jaquez Jr (20 pts) se sont répartis le gros du boulot en attaque.

Plus d'infos à venir...