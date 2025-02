Les résultats de la nuit en NBA

Knicks @ Celtics : 105-118

Mavs @ Warriors : 102-126

Clippers @ Pacers : 111-129

Pistons @ Hawks : 148-143

Wizards @ Magic : 90-110

Suns @ Raptors : 109-127

Heat @ Bucks : 113-120

Spurs @ Pelicans : 96-114

Grizzlies @ Cavs : 123-129

Thunder @ Wolves : 130-123

Gregg Popovich ne reviendra pas cette saison, son futur est incertain

- Les Knicks contre le haut du panier c'est... compliqué. New York a perdu pour la troisième fois en trois matches contre Boston cette saison, après un nouveau revers dimanche au TD Garden. Et si on ajoute leur bilan face aux deux meilleures équipes de la ligue cette saison, ça fait même 0-7. Jayson Tatum a frôlé le triple-double avec 25 points, 10 rebonds et 9 passes.

- Tout va bien pour les Warriors en ce moment. L'ambiance était belle au Chase Center, où Golden State a balayé Dallas pour signer un troisième succès consécutif. Stephen Curry (30 pts à 12/20) était chaud et Jimmy Butler a ajouté 18 points. Face à son ancienne équipe, Klay Thompson a inscrit 11 points.

- Ls Cavs et les Grizzlies se sont livrés un très gros combat, finalement remporté par Cleveland, grâce notamment à Donovan Mitchell (33 pts) et Evan Mobley (25 pts, 13 rbds), mais aussi à l'impact de Ty Jerome (26 pts) en sortie de banc. Le "combat" est devenu très littéral par moments, à l'image de cet accrochage entre Mitchell et Bane, qui ont tous les deux pris une technique, avant que les arbitres n'en donnent également une à Ja Morant et Tristan Thompson pour l'échauffourée qui a suivi.

During the Cavs-Grizzlies game, Donovan Mitchell and Desmond Bane both received technical fouls for a scrum after a loose ball.

Ja Morant and Tristan Thompson received technicals for the ensuing scuffle. pic.twitter.com/KPwxYJoNig

— ESPN (@espn) February 24, 2025