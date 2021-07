Une statistique bluffante sur l’efficacité de Deandre Ayton

Deandre Ayton est devenu l’une des pièces maîtresses des Phoenix Suns, finalistes et en bonne position pour décrocher un titre.

Premier choix de la draft 2018, Deandre Ayton donne raison à tous ceux qui croyaient en lui. Le pivot est impressionnant depuis le début des playoffs. Impressionnant par sa présence, son utilité, sa défense, ses qualités athlétiques et son efficacité. Il donne le sentiment de ne jamais rater. Et peut-être justement que ce n’est pas juste une impression. Les chiffres vont aussi dans ce sens.

En 16 matches, il n’est jamais descendu sous la barre des 50% de réussite ! Sa plus « mauvaise » sortie en terme d’adresse, c’est le Game 3 contre les Denver Nuggets quand il avait converti 4 de ses 8 tentatives. C’est le signe d’un joueur en pleine réussite, qui connait ses points forts et ne cherche pas à en faire trop. Et qui excelle déjà dans certains domaines.

Sur l’ensemble de la compétition, Deandre Ayton compile pour l’instant 16,2 points à 70% mais aussi 11,8 rebonds. Un facteur X pour les Suns.

La prophétie de Deandre Ayton sur Chris Paul s’est accomplie